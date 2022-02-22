"Нам предстоят скверные события": что ответит Запад на признание ДНР и ЛНР?

- Третий вариант - эскалация конфликта на территории Донбасса.
“Если все-таки российская сторона решит, что ей нужна, скажем, та инфраструктура, которая находится по другую сторону фронта, тогда будут стрелять. И тогда развитие событий будет уже трудно предсказать, как в плане масштабов боестолкновения, так и в плане масштабов реакции со стороны Запада”, - поясняет Грин.
"Главный вывод, который можно сделать после этой радикальной речи, таков: Россия дала себе предлог, чтобы отвечать на "атаки" против ДНР и ЛНР без необходимости скрывать свое прямое военное участие", - отметил в "Твиттере" бывший сотрудник Госдепартамента Сэмюэл Шарап.
Он добавляет, что теперь у Москвы появилось оправдание для открытого военного вторжения: "Юридические тонкости явно не остановили бы Россию, но ей всегда хочется как-то представить свои действия не как агрессию”.
"Другими словами, готовьтесь! Нам предстоят скверные события", - заключил эксперт.
Санкции
Существует два основных варианта введения санкций против России со стороны стран Запада.
Первый - это усиление текущего санкционного режима, то есть добавление новых корпораций, новых секторов и новых персоналий в уже существующие санкционные списки, вплоть до внесения туда имени президента России Владимира Путина. Возможно также закрытие доступа к зарубежным счетам российских чиновников и олигархов. Но это - шаги в рамках тех санкций, которые уже приняты и действуют с 2014 года. Аналитики сходятся в том, что эти ограничения имеют некоторые последствия для руководства России, но они явно не смогли изменить поведение Кремля.
Второй вариант - введение новых санкций по самому жесткому сценарию.
“Об этом сейчас довольно много говорят в Вашингтоне и иногда в Лондоне, чуть меньше - в Париже и Берлине. Это переключение санкций на качественно новый уровень. Имеется ввиду отключение России от системы SWIFT, возможный запрет на долларовые транзакции и торговлю госдолгом (на вторичном рынке – прим Би-би-си). Фактически это превращение российской экономики в иранскую. И это уже гораздо более серьезная вещь. Западные лидеры с 2014 года старались избегать этого варианта, потому что он ударяет напрямую по российскому народу. Но теперь это обсуждается, и обсуждается всерьез”, - отмечает Грин.
Возможен и третий - срединный вариант, включающий в себя элементы первого и второго сценария. В 27 странах Евросоюза есть и ястребы, и более умеренные голоса. Нет только консенсуса о том, что именно должно привести к санкциям, и признание "народных республик" до сих пор не звучало среди возможных триггеров.
“Введение санкций будет зависеть от того, как правительства западных стран интерпретируют открытое появление российских военных на территориях так называемых ДНР и ЛНР. Это можно интерпретировать как вторжение, потому что, согласно международному праву, они пересекут границу с Украиной. Есть сторонники такого – жесткого – подхода. Но вот Франция и Германия, например, придерживаются более мягкой стратегии”, - отметил в разговоре с Би-би-си бывший посол Британии в России Эндрю Вуд.