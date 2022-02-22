"Нам предстоят скверные события": что ответит Запад на признание ДНР и ЛНР?

Третий вариант - эскалация конфликта на территории Донбасса.

“Если все-таки российская сторона решит, что ей нужна, скажем, та инфраструктура, которая находится по другую сторону фронта, тогда будут стрелять. И тогда развитие событий будет уже трудно предсказать, как в плане масштабов боестолкновения, так и в плане масштабов реакции со стороны Запада”, - поясняет Грин.

"Главный вывод, который можно сделать после этой радикальной речи, таков: Россия дала себе предлог, чтобы отвечать на "атаки" против ДНР и ЛНР без необходимости скрывать свое прямое военное участие", - отметил в "Твиттере" бывший сотрудник Госдепартамента Сэмюэл Шарап.

Он добавляет, что теперь у Москвы появилось оправдание для открытого военного вторжения: "Юридические тонкости явно не остановили бы Россию, но ей всегда хочется как-то представить свои действия не как агрессию”.

"Другими словами, готовьтесь! Нам предстоят скверные события", - заключил эксперт.

Санкции

Существует два основных варианта введения санкций против России со стороны стран Запада.

Первый - это усиление текущего санкционного режима, то есть добавление новых корпораций, новых секторов и новых персоналий в уже существующие санкционные списки, вплоть до внесения туда имени президента России Владимира Путина. Возможно также закрытие доступа к зарубежным счетам российских чиновников и олигархов. Но это - шаги в рамках тех санкций, которые уже приняты и действуют с 2014 года. Аналитики сходятся в том, что эти ограничения имеют некоторые последствия для руководства России, но они явно не смогли изменить поведение Кремля.

Второй вариант - введение новых санкций по самому жесткому сценарию.

“Об этом сейчас довольно много говорят в Вашингтоне и иногда в Лондоне, чуть меньше - в Париже и Берлине. Это переключение санкций на качественно новый уровень. Имеется ввиду отключение России от системы SWIFT, возможный запрет на долларовые транзакции и торговлю госдолгом (на вторичном рынке – прим Би-би-си). Фактически это превращение российской экономики в иранскую. И это уже гораздо более серьезная вещь. Западные лидеры с 2014 года старались избегать этого варианта, потому что он ударяет напрямую по российскому народу. Но теперь это обсуждается, и обсуждается всерьез”, - отмечает Грин.

Возможен и третий - срединный вариант, включающий в себя элементы первого и второго сценария. В 27 странах Евросоюза есть и ястребы, и более умеренные голоса. Нет только консенсуса о том, что именно должно привести к санкциям, и признание "народных республик" до сих пор не звучало среди возможных триггеров.