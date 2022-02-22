Чтобы привлечь внимание властей к кризису в сфере общепита, Мартиньш Сирмайс повесил в холодильнике крысу
О происходящем в сфере общественного питания художественным образом высказался популярный повар Мартиньш Сирмайс.
О происходящем в сфере общественного питания художественным образом высказался популярный повар Мартиньш Сирмайс.
В Латвийском национальном музее искусства в настоящее время проходит выставка ES_TEXT, посвященная текстовому искусству. Среди авторов художественных работ есть и имя повара Мартиньша Сирмайса. На выставке он представил холодильник, украшенный тремя словами:
переквалифицировался, повесился, эмигрировал.
При открытии холодильника предстает неожиданная картина - повешенная крыса. "Поддержка государства ресторанной отрасли", - такой комментарий добавил сам автор.
Журналу Privātā Dzīve он рассказал, что его художественная работа была вдохновлена персонажем из известного мультфильма "Рататуй" - крысой Реми, которая любила суетиться на кухне.
На такой перформанс повара побудило то, что его письма должностным лицам всегда остаются без ответа. Сирмайс добавил, что защитникам животных не нужно беспокоиться, так как для арт-объекта было использовано чучело.