Чтобы привлечь внимание властей к кризису в сфере общепита, Мартиньш Сирмайс повесил в холодильнике крысу

В Латвийском национальном музее искусства в настоящее время проходит выставка ES_TEXT, посвященная текстовому искусству. Среди авторов художественных работ есть и имя повара Мартиньша Сирмайса. На выставке он представил холодильник, украшенный тремя словами:

При открытии холодильника предстает неожиданная картина - повешенная крыса. "Поддержка государства ресторанной отрасли", - такой комментарий добавил сам автор.

Журналу Privātā Dzīve он рассказал, что его художественная работа была вдохновлена персонажем из известного мультфильма "Рататуй" - крысой Реми, которая любила суетиться на кухне.