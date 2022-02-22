Советы экспертов по садоводству: самые стойкие весенние цветы

"В холодильнике луковицы лучше всего держать на бумажном полотенце в ящике для фруктов или овощей, потому что для них так же важен холод, как и низкая влажность. Так они получат дозу холода более равномерно, и это даже лучше, чем если бы их хранили в прохладном погребе, где часть луковиц обычно слипается вместе. Когда земля становится мягкой, их можно смело сажать, но не так глубоко, как осенью, так как у этих луковиц будет меньше времени, чтобы пробиться сквозь землю. Достаточно луковицы присыпать землей на 1-2 сантиметра", - говорит эксперт по садоводству.

Можно ли сажать в саду луковицы из горшочка?

Поскольку сейчас на полках магазинов в горшках красочно цветут луковичные цветы, может возникнуть вопрос, стоит ли и их пересаживать в сад? Делать это можно смело, но лучше осенью, так как маловероятно, что эти луковицы зацветут во второй раз в текущем сезоне. Лучше дать им отдохнуть, осенью посадить в землю и ждать новых цветов следующей весной. "Люди часто допускают одну ошибку, пытаясь срезать все листья цветка после того, ка он отцвел. Этого делать нельзя! Листьям нужно дать увянуть и засохнуть, так как через них растение впитывает питательные вещества перед сном. Также прекращать полив надо не сразу, а постепенно. Только когда почва долго остается влажной и растение перестало впитывать воду, это значит, что оно заснуло и можно прекращать полив. Дождитесь, пока земля высохнет, и только после этого извлеките луковицу из земли для хранения в холодном погребе или холодильнике. Самое главное, чтобы это было сухое место, сами луковицы тоже сухие и не соприкасались друг с другом".

Гиацинты и нарциссы можно сажать в воду

Интересный вид выращивания, постепенно набирающий популярность в Латвии - посадка гиацинтов и нарциссов в вазу с водой или водным гелем. "В Европе этот вид выращивания гиацинтов особенно популярен на Рождество, но его можно практиковать и весной", - говорит Лина Спуре.

Для такого способа выращивания хорошо подходят стеклянные вазы в форме песочных часов, потому что так можно добиться, чтобы в воде находилась не вся луковица, а только очень важная для луковицы часть корней, поскольку, как и для обычного лука, для цветочных луковиц самой большой угрозой является загнивание. Особенно дружелюбны в этом отношении шарики с водным гелем, которые равномерно обеспечивают влагу растению, не переувлажняя его.

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