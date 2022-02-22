Путин пообещал не прерывать поставки российского газа
Президент России Владимир Путин сообщил, что поставки газа не будут прерваны, не смотря на все более обостряющиеся отношения со странами запада из-за Украины, пишет DPA.
Президент России Владимир Путин сообщил, что поставки газа не будут прерваны, не смотря на все более обостряющиеся отношения со странами запада из-за Украины, пишет DPA.
"Россия намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая сжиженный природный газ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - указал Путин.
Президент России заявил об этом на газовом саммите стран-экспортеров газа.
Есть опасения, что решение России ввести военную силу на восток Украины может повлиять на поставки энергии, но Москва отмечает, что газ поставлялся всегда, даже во время Холодной войны.