Вт, 22.02.2022
Министры других стран приезжали в Латвию посмотреть на этого министра обороны - которой 32 года, она блондинка и решила, что может завоевать место, которое всегда было мужским. Линда Мурниеце, бывший министр обороны Латвии
Линда Мурниеце, бывший министр обороны Латвии

Путин пообещал не прерывать поставки российского газа

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент России Владимир Путин сообщил, что поставки газа не будут прерваны, не смотря на все более обостряющиеся отношения со странами запада из-за Украины, пишет DPA.

"Россия намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая сжиженный природный газ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - указал Путин.

Президент России заявил об этом на газовом саммите стран-экспортеров газа.

Есть опасения, что решение России ввести военную силу на восток Украины может повлиять на поставки энергии, но Москва отмечает, что газ поставлялся всегда, даже во время Холодной войны.


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