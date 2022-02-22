Объединенные экспедиционные силы проведут учения в Балтийском море

В заявлении Объединенных экспедиционных сил (JEF) говорится, что вскоре пройдут учения, демонстрирующие свободу передвижения стран JEF в стратегической зоне. "Эти и дальнейшие действия будут предупреждающими и пропорциональными", - сказано там же.

"Действуя сообща, мы демонстрируем солидарность, возможности и решимость JEF совместно защищать безопасность и стабильность нашего региона", - отмечается в заявлении.

Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства сформировали в 2012 году, в состав JEF входят члены НАТО Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Великобритания, а также не состоящие в альянсе Финляндия и Швеция. Организация сосредоточена на безопасности в регионах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.

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