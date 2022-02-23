Австралия и Япония применяют санкции к России
Австралия и Япония, реагируя на агрессию России против Украины, в среду применили санкции к России.
Австралия и Япония, реагируя на агрессию России против Украины, в среду применили санкции к России.
Комитет национальной безопасности правительства Австралии утвердил санкции и запреты на въезд для восьми членов Совета безопасности России.
Австралия также решила расширить предыдущие санкции, направленные на два российских банка.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что это первый этап санкций, реакция на агрессию России против Украины.
Австралия также предупредила предприятия о возможном ответе России в виде кибератак.
Япония также применила санкции к России и так называемым ДНР и ЛНР, которые президент России Владимир Путин признал независимыми.
Япония запретит новую эмиссию и распространение государственных облигаций России в Японии и остановит выдачу виз людям, связанным с ДНР и ЛНР, и заморозит их средства в Японии, а также запретит торговлю с этими территориями.