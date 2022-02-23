Австралия и Япония применяют санкции к России

Комитет национальной безопасности правительства Австралии утвердил санкции и запреты на въезд для восьми членов Совета безопасности России.

Австралия также решила расширить предыдущие санкции, направленные на два российских банка.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что это первый этап санкций, реакция на агрессию России против Украины.

Австралия также предупредила предприятия о возможном ответе России в виде кибератак.

Япония также применила санкции к России и так называемым ДНР и ЛНР, которые президент России Владимир Путин признал независимыми.