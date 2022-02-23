Ср, 23.02.2022
Бороться за Россию, спасать ее — это бороться за отстранение Путина и его клептократов от власти. Но а сейчас это означает и банальное "бороться за мир". Алексей Навальный, российский оппозиционер
Алексей Навальный, российский оппозиционер
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Австралия и Япония применяют санкции к России

Austrālijas premjerministrs Skots Morisons ФОТО: AFP/SCANPIX

Австралия и Япония, реагируя на агрессию России против Украины, в среду применили санкции к России.

Комитет национальной безопасности правительства Австралии утвердил санкции и запреты на въезд для восьми членов Совета безопасности России.

Австралия также решила расширить предыдущие санкции, направленные на два российских банка.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что это первый этап санкций, реакция на агрессию России против Украины.

Австралия также предупредила предприятия о возможном ответе России в виде кибератак.

Япония также применила санкции к России и так называемым ДНР и ЛНР, которые президент России Владимир Путин признал независимыми.

Япония запретит новую эмиссию и распространение государственных облигаций России в Японии и остановит выдачу виз людям, связанным с ДНР и ЛНР, и заморозит их средства в Японии, а также запретит торговлю с этими территориями.


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