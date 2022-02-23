Урбанович: украинский кризис был следствием политики "одного мерзавца и одной правды"

Политик сообщил агентству LETA, что происходящее сейчас в связи с ситуацией в Украине "очень печально, трагично и происходит по худшему возможному сценарию". Урбановича беспокоит, что происходящее сейчас - это не какое-то "плохое решение", а "начало плохого события". По его мнению, такое состояние достигнуто, потому что с начала 2014 года, или с начала украинского кризиса, было сделано недостаточно для создания диалога и понимания, а также поиска решений.

"Все было, скорее, направлено на закрепление одной правды для всех сторон. Результат - жалок и противен.

Хочется обратиться к тем, на ком большая ответственность говорить за нас всех, и побудить их учесть этот урок и быть более ответственными, выдвигая обвинения и предлагая решения", - сказал политик.

Урбанович подчеркнул, что нельзя оправдать принятое Россией решение о выходе из Минских соглашений. "Никто не может это оправдать", - отметил политик, добавив, что эти соглашения все равно использовались для саботажа поиска мира.

По мнению Урбановича, эскалация ситуации - результат того, что с 2014 года не было эффективных попыток "искать мир".

"Одно полено не горит, время с 2014 года, когда начался кризис в Украине, не использовалось, чтобы искать мир. Это последний шанс, чтобы начать его искать", - сказал политик.

Также Урбанович считает, что санкции не решат проблему, хотя избежать их введения и было невозможно. По его мнению, надо думать, как действовать после того, как будут высказаны "острые реакции на острое действие России". Депутат думает, что Россия, принимая решения, будет учитывать санкции, наложенные на нее.

"Мне кажется, нужно большое собрание. Может быть, даже замуровать входы и выходы - и искать решения, потому что все человечество в опасности. Это больше не только украинский кризис", - добавил лидер "Согласия", отметив, что создавшаяся ситуация показывает, насколько хрупок мир и как важно не рисковать судьбами и жизнями людей.

Урбанович считает, что руководителям Латвии, обладающим огромной ответственностью, на этот раз не годится уверенность политиков маленьких стран, так как на этот раз необходима ответственность руководителей всех стран.

На вопрос, как поступил бы он, если бы был человеком с "огромной ответственностью", Урбанович сказал, что стал бы волноваться об этой ситуации гораздо раньше. "Политика одной правды, одного мерзавца в значительной мере восемь лет способствовала этой эскалации. Поддержка невыполнения Минских соглашений и безоговорочная поддержка одной стороны конфликта также способствовали эскалации", – отметил политик.