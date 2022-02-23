Кто вам платит? ⟩ Говорим о войне - как информационной, так и реальной

Как пояснил корреспондент BBC в Киеве Святослав Хоменко, в "законодательстве" республик прописано, что их границы – это границы Донецкой и Луганской областей Украины. Фактически лидеры непризнанных образований контролируют лишь около трети их территорий. Если Россия признает за ними право на всю Донецкую и всю Луганскую области – с Краматорском, Мариуполем, Лисичанском и Старобельском – и, в соответствии со подписанным договором о дружбе, пойдет помогать "возвращать" эти территории, то это готовый сценарий эскалации.