Ср, 23.02.2022
Я смотрел вчера на "заседание Совета безопасности", это сборище маразматиков и воров… Алексей Навальный, российский оппозиционер
Алексей Навальный, российский оппозиционер
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Кто вам платит? ⟩ Говорим о войне - как информационной, так и реальной

Акция в поддержку Украины напротив посольства России в Латвии ФОТО: Evija Trifanova/LETA

​В прошлую среду, 16 февраля, война не случилась, несмотря на громкие предупреждения в основном со стороны Запада. Спустя неделю ситуация изменилась кардинально - к 23 февраля Россия успела признать независимость донбасских "республик" и "легализовать" присутствие российской армии для "поддержания мира" на востоке Украины. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем тему, о которой сегодня говорят все - о войне, как информационной, так и реальной.

Гости эфира:

  • Артур Быков - докторант кафедры политологии RSU (Латвия);
  • Ольга Татаренко - украинка, переехала из Луганса в Харьков;
  • Федор Крашенинников - российский политолог и публицист;
  • Кристина Гильдеева - специалист разведки по открытым данным.

Темы эфира:

  • "Люди, когда не ощущают, что идет война, начинают думать, что ее нет. Или думают, что она игрушечная какая-то", - в интервью RUS TVNET говорила внутренняя переселенка Ольга Татаренко до нынешнего обострения на востоке Украины. Как сейчас себя чувствуют в Украине? Какие настроения в Харькове? Схожа ли ситуация с 2014 годом? Что с тех пор изменилось?
  • В каких границах Россия признала ДНР и ЛНР? Почему это принципиальный момент?

Как пояснил корреспондент BBC в Киеве Святослав Хоменко, в "законодательстве" республик прописано, что их границы – это границы Донецкой и Луганской областей Украины. Фактически лидеры непризнанных образований контролируют лишь около трети их территорий. Если Россия признает за ними право на всю Донецкую и всю Луганскую области – с Краматорском, Мариуполем, Лисичанском и Старобельском – и, в соответствии со подписанным договором о дружбе, пойдет помогать "возвращать" эти территории, то это готовый сценарий эскалации.

ФОТО: Русская служба
  • Говорим о фейках и информационной войне: "Мы занимаемся изучением теорий заговора, онлайн-экстремизма и пытаемся понять, как это переходит в офлайн. Эта работа связана с искусственным интеллектом, который помогает нам в изучении таких процессов", - о своей работе рассказывает Кристина Гильдеева.

Это и многое другое обсудим в прямом эфире. Высказывайте мнение, пишите комментарии, до встречи в 18:00!


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