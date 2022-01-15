Сб, 15.01.2022
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Артем Липин, журналист RUS TVNET, - Андрею Мамыкину
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  • "Я специалист разведки по открытым данным": как рижанка в Берлине стала разоблачать теории заговора
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"Я специалист разведки по открытым данным": как рижанка в Берлине стала разоблачать теории заговора

ФОТО: кадр из видеоролика

Два года назад Кристина Гильдеева переехала из Риги в Берлин, где стала специалистом разведки по открытым данным. Она с группой экспертов изучает и выявляет проявления экстремизма в Интернете, а также разоблачает теории заговоров.

"Два года назад я переехала из Риги в Берлин, думала, что это будет временно, но из-за пандемии все затянулось. Поскольку в Риге я работала в СМИ и сферах смежных с медиа, то в Берлине нужно было подумать о новой профессии. И в этом смысле вышло неплохо", - рассказала Кристина проекту GremWoman на Youtube-канале "И Грянул Грэм".

По ее словам, "специалист разведки по открытым данным" изучает широкий спектр тем.

"Мы занимаемся изучением теорий заговоров, изучением онлайн экстремизма и то, как он переходит офлайн. Это работа связана с искусственным интеллектом, который помогает нам в изучении таких процессов.

Для меня как для женщины было важным осознание того, что я могу работать в сфере технологий", - рассказала Кристина.

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Она рассказала, что очень любит Латвию, но возвращаться на родину пока не планирует.

"В дальнейшем я надеюсь переехать в какую-то более теплую страну. Я очень люблю Латвию, но вопрос о возвращении пока не стоит, поскольку моей профессией там заниматься просто негде", - сказала Гильдеева.

Видео: Передача GremWoman: женщины в "мужском мире"


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