"Я специалист разведки по открытым данным": как рижанка в Берлине стала разоблачать теории заговора

"Два года назад я переехала из Риги в Берлин, думала, что это будет временно, но из-за пандемии все затянулось. Поскольку в Риге я работала в СМИ и сферах смежных с медиа, то в Берлине нужно было подумать о новой профессии. И в этом смысле вышло неплохо", - рассказала Кристина проекту GremWoman на Youtube-канале "И Грянул Грэм".

По ее словам, "специалист разведки по открытым данным" изучает широкий спектр тем.

"Мы занимаемся изучением теорий заговоров, изучением онлайн экстремизма и то, как он переходит офлайн. Это работа связана с искусственным интеллектом, который помогает нам в изучении таких процессов.

Для меня как для женщины было важным осознание того, что я могу работать в сфере технологий", - рассказала Кристина.

Она рассказала, что очень любит Латвию, но возвращаться на родину пока не планирует.

"В дальнейшем я надеюсь переехать в какую-то более теплую страну. Я очень люблю Латвию, но вопрос о возвращении пока не стоит, поскольку моей профессией там заниматься просто негде", - сказала Гильдеева.