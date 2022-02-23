Латвийский паркурист Павел Петкун поделился архивными фото со своей женой, популярной порнозвездой
Латвийский паркурист Павел Петкун и его жена - порнозвезда Райли Рид - поделились новыми, ранее неопубликованными совместными кадрами.
Латвийский паркурист Павел Петкун и его жена - порнозвезда Райли Рид - поделились новыми, ранее неопубликованными совместными кадрами.
Петкун в Instagram поделился несколькими снимками, на которых он со своей супругой.
Как сообщалось, пара поженилась летом прошлого года.
Павел Петкун родился в 1992 году. Он - популярный паркурист, который свою карьеру в спорте начал в 2009 году. Его поддержал Red Bull, он является активным пользователем соцсетей - например, в Instagram у него более 1,4 миллиона подписчиков. Кроме того, Павел активно участвует в соцсетях в различных сумасшедших челленджах.
Эшли Мэттьюс, известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. Карьеру в порноиндустрии она начала в 2011 году в возрасте 19 лет, а до этого танцевала стриптиз. На данный момент она снялась в более чем 800 фильмах.