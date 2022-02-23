Латвийский паркурист Павел Петкун поделился архивными фото со своей женой, популярной порнозвездой

Петкун в Instagram поделился несколькими снимками, на которых он со своей супругой.

Как сообщалось, пара поженилась летом прошлого года.

Павел Петкун родился в 1992 году. Он - популярный паркурист, который свою карьеру в спорте начал в 2009 году. Его поддержал Red Bull, он является активным пользователем соцсетей - например, в Instagram у него более 1,4 миллиона подписчиков. Кроме того, Павел активно участвует в соцсетях в различных сумасшедших челленджах.