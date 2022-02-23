Ср, 23.02.2022
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  • Латвийский паркурист Павел Петкун поделился архивными фото со своей женой, популярной порнозвездой

Латвийский паркурист Павел Петкун поделился архивными фото со своей женой, популярной порнозвездой

Райли Рид ФОТО: SIPA/Scanpix

Латвийский паркурист Павел Петкун и его жена - порнозвезда Райли Рид - поделились новыми, ранее неопубликованными совместными кадрами. 

Петкун в Instagram поделился несколькими снимками, на которых он со своей супругой. 

Как сообщалось, пара поженилась летом прошлого года. 

Павел Петкун родился в 1992 году. Он - популярный паркурист, который свою карьеру в спорте начал в 2009 году. Его поддержал Red Bull, он является активным пользователем соцсетей - например, в Instagram у него более 1,4 миллиона подписчиков. Кроме того, Павел активно участвует в соцсетях в различных сумасшедших челленджах.

Эшли Мэттьюс, известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. Карьеру в порноиндустрии она начала в 2011 году в возрасте 19 лет, а до этого танцевала стриптиз. На данный момент она снялась в более чем 800 фильмах.


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