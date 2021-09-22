Порнозвезда Райли Рид о знакомстве, игноре и трех месяцах после свадьбы с паркуристом из Латвии

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид - самая популярная порноактриса 2017 и 2018 года, а также самая просматриваемая в 2019-м на Pornhub. В 2020 году она перестала участвовать в съемках сцен с мужчинами. Однако девушка все еще выкладывает откровенный контент на Onlyfans и продолжает сниматься в откровенных сценах, но лишь с девушками, пишет Tjournal.

В конце июня латвийский паркурист Павел Петкун, являющийся первым спортсменом, который дважды победил в дисциплине Red Bull - Art Of Motion, и Райли Рид поженились.

В подкасте Райли рассказала, что с Павлом они познакомились в Instagram: девушка была подписана на спортсмена и считала его очень "привлекательным и талантливым".

"И я думала, как с ним познакомиться, чтобы это не стало просто приключением на одну ночь. Как-то раз Паша опубликовал в Instagram пост о книге из серии "Помоги себе сам". Я зацепилась за шанс завести разговор на интеллектуальную тему", - рассказала звезда, отметив, что это был первый и последний раз, когда паркурист делал публикацию о книгах.

"Думаю, это была судьба!" - отметила девушка.

Говоря о прекращении в съемках сцен с мужчинами, Райли отметила, что это было ее решением и оно было принято еще до знакомства с будущим мужем.

По словам порноактрисы, первое время латвиец игнорировал девушку в переписке в Instagram. Павел отметил, что просто "испугался":

"Ну, понимаете, она такая красивая, и я не знал, как себя вести с ней", - сказал он.

В свою очередь Райли вспомнила, как паркурист, впервые приехав в гости к девушке, "помочился в бутылку в своей машине, так как боялся сходить в ее туалет".

После свадьбы пары прошло около трех месяцев, Райли призналась, что пока только привыкает жить с кем-то вместе, так как до свадьбы возлюбленные не сожительствовали.

"Я в принципе никогда ни с кем не жила. Мне кажется, в таком быстром браке есть что-то особенное. Все, что мы проживаем вместе, ощущается более захватывающим", - сказала девушка.

Говоря о детях, Райли призналась: "Однажды я уже ждала ребенка, но у меня случился выкидыш. Это было сложно и стало для нас испытанием. Но показало, что мы правда хотим быть вместе", - рассказала звезда.