ЕС утвердил санкции против 351 депутата Госдумы РФ
Евросоюз официально одобрил санкции против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте Европейского совета, пишет "Медуза".
Евросоюз официально одобрил санкции против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте Европейского совета, пишет "Медуза".
Санкции коснутся 351 депутата Госдумы РФ, которые 15 февраля поддержали обращение к президенту России с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.
Также ограничения затронут 27 высокопоставленных лиц и компаний, которые поддержали решение Путина. Их фамилии в сообщении не названы. Но уточняется, что среди них есть политики, бизнесмены, получающие выгоду от связей с ДНР и ЛНР, высокопоставленные военные и лица, которые отвечают за "кампанию по дезинформации против Украины".
Против этих лиц будет применена заморозка активов и запрет на въезд в ЕС.
Ранее СМИ сообщали, что под санкции ЕС попадут министр обороны России Сергей Шойгу, глава Администрации президента Антон Вайно, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, бизнесмен Евгений Пригожин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, зампред правительства и председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко, руководитель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.
Уже сообщалось, во всех дипломатических представительствах России в Украине началась эвакуация персонала. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Киеве.