ЕС утвердил санкции против 351 депутата Госдумы РФ

Также ограничения затронут 27 высокопоставленных лиц и компаний, которые поддержали решение Путина. Их фамилии в сообщении не названы. Но уточняется, что среди них есть политики, бизнесмены, получающие выгоду от связей с ДНР и ЛНР, высокопоставленные военные и лица, которые отвечают за "кампанию по дезинформации против Украины".