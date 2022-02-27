Прилучный намекнул на возвращение к Муцениеце, а Бузова беременна?

Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о звездах, которые появляются в желтой прессе. На этот раз разговор пойдет о латвийской актрисе Агате Муцениеце, российском актере Павле Прилучном и телеведущей Ольге Бузовой.
Прилучный намекнул на возвращение к Муцениеце?
Павел Прилучный рассказал в сторис, что пришел домой ранним утром, а через пару часов его разбудили дети: Естественно, не удалось поспать нормально. В 8 (утра – прим. ред.) я пришел, в 11:00 меня мелкие разбудили, но вообще с удовольствием играли, катались, плавали и все делали. Сейчас пошли короче мы на горку. Мне сегодня еще предстоит ночная смена, так что, ребятки, стимул есть".
Теперь фолловеры артиста уверены, что актер вернулся в семью Ведь еще совсем недавно он оставил трогательное сообщение в адрес Мирославы Карпович, с которой у него по слухам был роман. Пара отношения так и не подтверждала.
Масло в огонь подлила и Агата Муцениеце, которая показала подписчикам помолвочное кольцо, но не рассказала, чей это подарок. Появились предположения, что так Павел Прилучный решил помириться с бывшей женой.
Теперь же он намекнул, что пришел спать в дом, где живут его дети. Что происходит на самом деле не известно. Никто из актеров не комментирует слухи о воссоединении.
Недавно в сети появились слухи о том, что певица и телеведущая Ольга Бузова может быть беременна. Поводом для таких размышлений стало видео ее PR-директора, на котором видно, что у телеведущей округлился живот, пишет Газета.ru.
Фанаты Бузовой заметили, что обычно спортивная и хрупкая Бузова стала крупнее. Они предположили, что звезда может ждать ребенка.
После этих слухов Ольга обратилась к подписчикам в Instagram-сторис, что она поправилась в декабре 2021 года из-за гормональных уколов, которые ей назначили после проблем с рукой.
"Мне две недели кололи гормон (когда были проблемы с рукой). Из-за этого очень поправилась в декабре, когда лежала в больнице", - сказала она.