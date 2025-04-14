Гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля: время мощнейшей и положительной энергетической перестройки

Венере перестала быть ретроградной, а кроме того: 16 апреля Меркурий возвращается в знак Овна, что усилит стремление к ясному и прямому общению, а также стимулирует инициативность в мыслях и действиях; 18 апреля Марс входит в знак Льва, а это придастя энергии уверенности и побудит к выражению себя через творчество и лидерство, а 19 апреля Солнце переходит в знак Тельца, акцентируя внимание на стабильности, практичности и наслаждении материальными удовольствиями.