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Гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля: время мощнейшей и положительной энергетической перестройки

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Овен, Телец, Близнецы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: pixabay.com/wikiimages-1897/

Неделя с 14 по 20 апреля 2025 года обещает быть насыщенной и динамичной благодаря нескольким значимым астрологическим событиям, которые пособствуют переходу от внутреннего анализа к внешним действиям, побуждая каждого из нас проявлять инициативу, стремиться к самовыражению и укреплять свои позиции в различных сферах жизни.

Венере перестала быть ретроградной, а кроме того: 16 апреля Меркурий возвращается в знак Овна, что усилит стремление к ясному и прямому общению, а также стимулирует инициативность в мыслях и действиях; 18 апреля Марс входит в знак Льва, а это придастя энергии уверенности и побудит к выражению себя через творчество и лидерство, а 19 апреля Солнце переходит в знак Тельца, акцентируя внимание на стабильности, практичности и наслаждении материальными удовольствиями.

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Овен, Телец, Близнецы
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