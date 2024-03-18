Видео ⟩ Как убрать маркировку с яиц перед покраской?

Те, кто красит коричневые яйца в луковой шелухе, могут не беспокоиться - маркировочный штемпель на пасхальных яйцах не будет виден. А вот если яйца белые и покрасить их планируется в светлых тонах, маркировка немного подпортит вид. Можно ли от нее избавиться?
Как известно, при варке яиц маркировка не тускнеет, так что водой и кипячением тут не обойтись. Однако выход есть.
Тиктокер @ms.svece поделилась видео, в котором раскрывает секрет, как избавиться от некрасивых штампов во время подготовки пасхальных яиц к росписи.
Это несложно. И снадобье для этого можно найти практически на каждой кухне.
Это сода!
Возьмите яйцо, влажную губку и соду. Легкими движениями, без надавливания и без сильного трения, обрабатывайте место маркировки содой, и она быстро исчезнет.
Как это сделать, смотрите на видео:
@ms.svece #lifehack īstiem olu estētiem 😎🙌🏻 #ēdienublogeris #eastereggs #eastereggcoloring #olukrāsošana #lieldienas ♬ Originalton - Finest Music ' Ds
В комментариях к видео люди упомянули, что штамп можно удалить и бумажным полотенцем, смоченным уксусом. Если у вас нет соды, попробуйте этот метод!
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