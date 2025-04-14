Сколько недопонимания, упреков и даже страданий можно было бы избежать, если бы мы узнали о некоторых вещах раньше. "Неужели я ему больше не нравлюсь?", "Я его разочаровываю?", "Почему я его не понимаю?", "Было или не было?", "Это нормально?" - эти и подобные вопросы часто остаются без ответа после секса, потому что мы их замалчиваем. Давайте проясним хотя бы некоторые важные моменты.