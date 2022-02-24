Чт, 24.02.2022
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Юрий Дудь, российский журналист

В Риге появятся два новых детских сада

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Рижская дума поддержала открытие двух новых детских садов в Риге - на улице Славу, 19, и на улице Рупниецибас, 21.

На улице Славу, 19, будет открыто дошкольное образовательное учреждение с названием - Ozoliņš, а на улице Рупниецибас, 21, - Dzīpariņš.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы должен будет разработать проекты правил для обоих детских садов в течение месяца после вступления в силу решения рижской думы об открытии детских садов.

Как уже сообщали депутаты, запись детей в детские сады может быть открыта ориентировочно 15 апреля. В зависимости от количества групп и готовности персонала детские сады смогут начать работу в конце августа или в сентябре.

Планируется, что в обоих учебных заведениях будет в общей сложности 300-340 мест.

Стоимость строительных работ по приспособлению помещения под нужды дошкольного образовательного учреждения на улице Славу составляет 2 132 488 евро без налога на добавленную стоимость, а на улице Рупниецибас - 1 440 633 евро без налога на добавленную стоимость.


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