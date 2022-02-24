В Риге появятся два новых детских сада

На улице Славу, 19, будет открыто дошкольное образовательное учреждение с названием - Ozoliņš, а на улице Рупниецибас, 21, - Dzīpariņš.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы должен будет разработать проекты правил для обоих детских садов в течение месяца после вступления в силу решения рижской думы об открытии детских садов.

Как уже сообщали депутаты, запись детей в детские сады может быть открыта ориентировочно 15 апреля. В зависимости от количества групп и готовности персонала детские сады смогут начать работу в конце августа или в сентябре.

Планируется, что в обоих учебных заведениях будет в общей сложности 300-340 мест.