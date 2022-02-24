В Риге появятся два новых детских сада
Рижская дума поддержала открытие двух новых детских садов в Риге - на улице Славу, 19, и на улице Рупниецибас, 21.
Рижская дума поддержала открытие двух новых детских садов в Риге - на улице Славу, 19, и на улице Рупниецибас, 21.
На улице Славу, 19, будет открыто дошкольное образовательное учреждение с названием - Ozoliņš, а на улице Рупниецибас, 21, - Dzīpariņš.
Как уже сообщали депутаты, запись детей в детские сады может быть открыта ориентировочно 15 апреля. В зависимости от количества групп и готовности персонала детские сады смогут начать работу в конце августа или в сентябре.
Стоимость строительных работ по приспособлению помещения под нужды дошкольного образовательного учреждения на улице Славу составляет 2 132 488 евро без налога на добавленную стоимость, а на улице Рупниецибас - 1 440 633 евро без налога на добавленную стоимость.