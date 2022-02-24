Организация Ziedot.lv начала сбор средств для жителей Украины

Ziedot.lv поясняет, что армия России вторглась в Украину и нарушила границы независимого государства, и Украина нуждается в поддержке.

"Мы не можем и не хотим бессильно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину.

Все должны принять меры, чтобы помочь детям, пенсионерам, матерям и отцам, на которых напала российская армия. В этой неравной войне Украина не должна оставаться одна", - говорится в заявлении.

Пока неизвестно, какая помощь будет нужнее всего, но средства, пожертвованные совместно с украинскими организациями поддержки, планируется использовать там, где они будут нужнее всего.

Инициативе "Людям Украины!" к 10:30 утра уже было пожертвовано несколько сотен евро.