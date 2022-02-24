Организация Ziedot.lv начала сбор средств для жителей Украины

Ziedot.lv поясняет, что армия России вторглась в Украину и нарушила границы независимого государства, и Украина нуждается в поддержке.
"Мы не можем и не хотим бессильно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину.
Все должны принять меры, чтобы помочь детям, пенсионерам, матерям и отцам, на которых напала российская армия. В этой неравной войне Украина не должна оставаться одна", - говорится в заявлении.
Пока неизвестно, какая помощь будет нужнее всего, но средства, пожертвованные совместно с украинскими организациями поддержки, планируется использовать там, где они будут нужнее всего.
Инициативе "Людям Украины!" к 10:30 утра уже было пожертвовано несколько сотен евро.
Уже сообщалось, президент России Владимир Путин в пять утра объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Обращение транслировали по "России-24". Жители Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя, Николаева и Херсона сообщили о взрывах. В Киеве включили воздушную тревогу, небо над Украиной уже закрыто, в стране - военное положение.