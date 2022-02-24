Чт, 24.02.2022
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Юрий Дудь, российский журналист
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Организация Ziedot.lv начала сбор средств для жителей Украины

Фонд Ziedot.lv ФОТО: Una Kupruka/LETA

Благотворительная организация Ziedot.lv в четверг, 24 февраля, начала на своем сайте сбор средств для жителей Украины, чтобы "помочь детям, пенсионерам, мамам и отцам, подвергшимся нападению российской армии". 

Ziedot.lv поясняет, что армия России вторглась в Украину и нарушила границы независимого государства, и Украина нуждается в поддержке.

"Мы не можем и не хотим бессильно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину.

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Все должны принять меры, чтобы помочь детям, пенсионерам, матерям и отцам, на которых напала российская армия. В этой неравной войне Украина не должна оставаться одна", - говорится в заявлении.

Пока неизвестно, какая помощь будет нужнее всего, но средства, пожертвованные совместно с украинскими организациями поддержки, планируется использовать там, где они будут нужнее всего.

Инициативе "Людям Украины!" к 10:30 утра уже было пожертвовано несколько сотен евро.

Уже сообщалось, президент России Владимир Путин в пять утра объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Обращение транслировали по "России-24". Жители Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя, Николаева и Херсона сообщили о взрывах. В Киеве включили воздушную тревогу, небо над Украиной уже закрыто, в стране - военное положение.


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