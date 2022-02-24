В Риге возле посольства России проходит пикет в поддержку Украины

По данным агентства LETA, у посольства собралось около 50-70 человек, но присутствующие допускают, что после окончания рабочего дня может собраться больше людей.

Собравшиеся держат в руках плакаты и флаги, а также выкрикивают лозунги, осуждающие действия президента России и поддерживающие Украину, например "Руки прочь от Украины!".

Галерея: Люди протестуют у посольства России в Риге

Среди пришедших на акцию были замечены евродепутаты Ивар Иябс и Сандра Калниете.