Чт, 24.02.2022
Политика одной правды, одного мерзавца в значительной мере восемь лет способствовала этой эскалации Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
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В Риге возле посольства России проходит пикет в поддержку Украины

Десятки людей собрались сегодня у посольства России в Риге, осуждая Россию и призывая прекратить нападение ее войск на Украину.

По данным агентства LETA, у посольства собралось около 50-70 человек, но присутствующие допускают, что после окончания рабочего дня может собраться больше людей.

Собравшиеся держат в руках плакаты и флаги, а также выкрикивают лозунги, осуждающие действия президента России и поддерживающие Украину, например "Руки прочь от Украины!".

Галерея: Люди протестуют у посольства России в Риге

Среди пришедших на акцию были замечены евродепутаты Ивар Иябс и Сандра Калниете.

Как сообщалось, сегодня утром Россия начала военную операцию в Украине.


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