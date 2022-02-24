Власти могут проводить мероприятия с участием до 3000 человек
Государственные и муниципальные органы могут организовывать и проводить мероприятия на открытом воздухе с участием до 3000 человек.
Государственные и муниципальные органы могут организовывать и проводить мероприятия на открытом воздухе с участием до 3000 человек.
Публичные мероприятия могут проводиться в эпидемиологически небезопасной обстановке по предварительному согласованию с Центром профилактики и контроля заболеваний и Министерством здравоохранения.
В распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации, которое действует до 28 февраля, внесены поправки, разрешающие проведение пикетов и концертов в поддержку Украины.
Как уже сообщалось, сегодня в Риге около посольства России прошел пикет в поддержку Украины.
Онлайн-трансляция: Россия наносит удары. Главное