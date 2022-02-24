Чт, 24.02.2022
Политика одной правды, одного мерзавца в значительной мере восемь лет способствовала этой эскалации Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"

Власти могут проводить мероприятия с участием до 3000 человек

ФОТО: Stefan Rousseau

Государственные и муниципальные органы могут организовывать и проводить мероприятия на открытом воздухе с участием до 3000 человек.

Публичные мероприятия могут проводиться в эпидемиологически небезопасной обстановке по предварительному согласованию с Центром профилактики и контроля заболеваний и Министерством здравоохранения.

В распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации, которое действует до 28 февраля, внесены поправки, разрешающие проведение пикетов и концертов в поддержку Украины.

Как уже сообщалось, сегодня в Риге около посольства России прошел пикет в поддержку Украины.

Онлайн-трансляция: Россия наносит удары. Главное


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