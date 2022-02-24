"Мы не собирались воевать..." - на севере Украины сдался взвод армии России
В Украине, в Черниговской области, сдался взвод разведчиков России, сообщил генеральный штаб армии Украины.
В Украине, в Черниговской области, сдался взвод разведчиков России, сообщил генеральный штаб армии Украины.
"Российские захватчики, столкнувшись с тотальным сопротивлением украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался взвод разведчиков из 74-й мотострелковой бригады", - сказано в сообщении.
"Никто не думал о том, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - заявил старшина взвода Константин Буйничев.