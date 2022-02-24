Чт, 24.02.2022
Я надеюсь, что мы наконец перестанем говорить о спорте (да, и о музыке), который "якобы" не имеет отношения к политике... Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки
9

"Мы не собирались воевать..." - на севере Украины сдался взвод армии России

ФОТО: Facebook.com/@KyivPost

В Украине, в Черниговской области, сдался взвод разведчиков России, сообщил генеральный штаб армии Украины.

"Российские захватчики, столкнувшись с тотальным сопротивлением украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался взвод разведчиков из 74-й мотострелковой бригады", - сказано в сообщении.

"Никто не думал о том, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - заявил старшина взвода Константин Буйничев.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back