Российские войска захватили Чернобыль

Он подтвердил агентству AP, что у Украины нет информации о нынешнем состоянии Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла катастрофа.

"После абсолютно бессмысленного нападения России в этом направлении невозможно удостовериться, безопасна ли ЧАЭС", - указал Подоляк.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ветер не принесет потенциальную радиоактивную пыль из Чернобыля в страны Балтии, и она в основном останется в Украине.