Чт, 24.02.2022
На мой взгляд, то, что мы наблюдаем - это только первая волна санкций. Если Путин продолжит наращивать военное присутствие в Украине, демократический мир будет действовать незамедлительно Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
2

Российские войска захватили Чернобыль

ФОТО: GLEB GARANICH / POOL / EPA

Вооруженные силы Украины в битве с российскими солдатами потеряли контроль над Чернобыльской атомной электростанцией, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Он подтвердил агентству AP, что у Украины нет информации о нынешнем состоянии Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла катастрофа.

"После абсолютно бессмысленного нападения России в этом направлении невозможно удостовериться, безопасна ли ЧАЭС", - указал Подоляк.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ветер не принесет потенциальную радиоактивную пыль из Чернобыля в страны Балтии, и она в основном останется в Украине.

Почти 36 лет назад над взорвавшимся реактором установили металлический саркофаг, чтобы не допустить утечки радиации.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back