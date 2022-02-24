Российские войска захватили Чернобыль
Вооруженные силы Украины в битве с российскими солдатами потеряли контроль над Чернобыльской атомной электростанцией, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Вооруженные силы Украины в битве с российскими солдатами потеряли контроль над Чернобыльской атомной электростанцией, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Он подтвердил агентству AP, что у Украины нет информации о нынешнем состоянии Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла катастрофа.
Чернобыль pic.twitter.com/QAC3CrJPj2— M:ara (@gt_lozt) February 24, 2022
"После абсолютно бессмысленного нападения России в этом направлении невозможно удостовериться, безопасна ли ЧАЭС", - указал Подоляк.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ветер не принесет потенциальную радиоактивную пыль из Чернобыля в страны Балтии, и она в основном останется в Украине.
Почти 36 лет назад над взорвавшимся реактором установили металлический саркофаг, чтобы не допустить утечки радиации.