Байден сообщил о новых санкциях против России
Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что страны "Большой семерки" договорились о введении новых, "разрушительных", санкций против России из-за нападения на Украину.
Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что страны "Большой семерки" договорились о введении новых, "разрушительных", санкций против России из-за нападения на Украину.
"Сегодня утром я встретился со своими коллегами из G7, чтобы обсудить неоправданное нападение президента Путина на Украину, и мы договорились двигаться вперед в отношении разрушительных пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности. Мы на стороне смелых людей Украины", - сказано в сообщении.
This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w— President Biden (@POTUS) February 24, 2022
Позже Байден более подробно рассказал о принятом пакете санкций.
Они включают в себя:
В частности, под санкциями оказались сыновья главы "Роснефти" Игоря Сечина, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, топ-менеджеры ВТБ и Сбербанка.
Издание The Bell утверждает, что речи идет "не о полноценных блокирующих санкциях, а о блокировании корсчетов в США".
Байден утверждает, что эти санкции являются более сильным ответом, чем отключение России от системы межбансковских переводов SWIFT.
При этом президент США снова заявил, что США не будут вступать в войну против России. Однако, пообещал разместить дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО.
"Эта агрессия не может остаться без ответа", - заявил Байден.
По его словам, "агрессия Путина" дорого обойдется России в экономическом и стратегическом смысле, а сам президент России станет "изгоем" на международной арене.