Чт, 24.02.2022
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Анита Муйжниеце, министр образования и науки
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Байден сообщил о новых санкциях против России

Джо Байден ФОТО: Alex Brandon/AP

Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что страны "Большой семерки" договорились о введении новых, "разрушительных", санкций против России из-за нападения на Украину.

"Сегодня утром я встретился со своими коллегами из G7, чтобы обсудить неоправданное нападение президента Путина на Украину, и мы договорились двигаться вперед в отношении разрушительных пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности. Мы на стороне смелых людей Украины", - сказано в сообщении.

Позже Байден более подробно рассказал о принятом пакете санкций.

Они включают в себя:

  • Ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса;
  • Ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%;
  • Санкции против российских банков, включая ВТБ, Сбербанк «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк;
  • Ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний;
  • Санкции против российских чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей.

В частности, под санкциями оказались сыновья главы "Роснефти" Игоря Сечина, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, топ-менеджеры ВТБ и Сбербанка.

Издание The Bell утверждает, что речи идет "не о полноценных блокирующих санкциях, а о блокировании корсчетов в США". 

Байден утверждает, что эти санкции являются более сильным ответом, чем отключение России от системы межбансковских переводов SWIFT.

При этом президент США снова заявил, что США не будут вступать в войну против России. Однако, пообещал разместить дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО.

"Эта агрессия не может остаться без ответа", - заявил Байден.

По его словам, "агрессия Путина" дорого обойдется России в экономическом и стратегическом смысле, а сам президент России станет "изгоем" на международной арене.


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