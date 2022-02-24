Байден сообщил о новых санкциях против России

"Сегодня утром я встретился со своими коллегами из G7, чтобы обсудить неоправданное нападение президента Путина на Украину, и мы договорились двигаться вперед в отношении разрушительных пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности. Мы на стороне смелых людей Украины", - сказано в сообщении.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

Позже Байден более подробно рассказал о принятом пакете санкций.

Они включают в себя:

Ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса;

Ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%;

Санкции против российских банков, включая ВТБ, Сбербанк «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк;

Ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний;

Санкции против российских чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей.

В частности, под санкциями оказались сыновья главы "Роснефти" Игоря Сечина, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, топ-менеджеры ВТБ и Сбербанка.

Издание The Bell утверждает, что речи идет "не о полноценных блокирующих санкциях, а о блокировании корсчетов в США".

Байден утверждает, что эти санкции являются более сильным ответом, чем отключение России от системы межбансковских переводов SWIFT.

При этом президент США снова заявил, что США не будут вступать в войну против России. Однако, пообещал разместить дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО.

"Эта агрессия не может остаться без ответа", - заявил Байден.