В Украине объявлена всеобщая мобилизация

Решение принято "в связи с ситуацией вокруг Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований".

Как передает "Медуза", в первую очередь будут мобилизованы бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту, либо призванные в рамках одной из волн мобилизации. После этого могут призывать военнослужащих, прошедших срочную службу до 2014 года, либо служивших по контракту.