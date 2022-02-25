В Украине объявлена всеобщая мобилизация
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на пятницу, 25 февраля, подписал указ о всеобщей мобилизации, передает "Дождь". Документ опубликован на сайте президента страны.
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на пятницу, 25 февраля, подписал указ о всеобщей мобилизации, передает "Дождь". Документ опубликован на сайте президента страны.
Решение принято "в связи с ситуацией вокруг Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований".
Мобилизация пройдет на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, а также столицы страны - Киева.
Мобилизация будет проводится в течение 90 суток после вступления в силу указа.
Как передает "Медуза", в первую очередь будут мобилизованы бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту, либо призванные в рамках одной из волн мобилизации. После этого могут призывать военнослужащих, прошедших срочную службу до 2014 года, либо служивших по контракту.