Потери России в войне: что говорит Украина

Два батальона бросили технику и уходят с позиций в пешем порядке, сказано в оповещении. В заявлении также говорится, что город Мариуполь контролируется ВСУ.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович более скромен в расчетах, но указывает, что российская сторона за первый день военных действий понесла существенные потери.

"Только за сегодня - 7 самолетов и 7 вертолетов, больше 30 танков, более 130 бронемашин. Убитыми противник потерял, по самым сдержанным оценкам и данным разведки, не менее 450 солдат и офицеров (только под Гостомелем мы их намолотили не менее двухсот)", - утверждает он.

Также по его информации, в плен украинцам попали больше двух десятков российских солдат.

Примерно половина наступающих на Украину - срочники, заявил советник главы Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook, что за сутки было уничтожено 30 российских танков, до 130 бронемашин, 5 самолетов и 6 вертолетов.

Минобороны РФ уже отрицало потери техники и военнослужащих, заявляя о дезинформации со стороны Украины.

Россия перебросила в Украину более 60 батальонно-тактических групп

Основной целью военной операции является блокирование Киева и создание сухопутных коридоров в Крым и Приднестровье, сообщили в Генштабе ВСУ.

Для этой цели на аэродром Гостомель высажен тактический десант численностью до 200 российских военнослужащих. Еще одна цель оккупантов - уничтожение объектов критической гражданской инфраструктуры, которые регулярно подвергаются ракетно-авиационным ударам, говорится в сообщении Генштаба.