"Это все напоминает 1941 год": Зеленский выступил с обращением после взрывов в Киеве

Он призвал Украину продолжать защищаться от российской агрессии. "Только солидарность и решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны - все выполняют свои задачи по максимуму", - сказал Зеленский.

По словам президента, Россия рано или поздно должна вступить в диалог с Украиной. "Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее этот разговор начнется - тем меньше будут потери самой России", - сказал он.

В очередном видеообращении Владимир Зеленский объявил о мобилизации населения.

"Мы остаемся в одиночестве", - заявил он, констатировав, что ни одна страна не хочет воевать за Украину.

По его словам, в первый день войны погибли 137 граждан Украины, 10 из них - офицеры, 316 человек ранены.

В конце своего выступления Зеленский также обратился к гражданам России.

"Уважаемые граждане Российской Федерации! Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - сказал он.

Видео: Зеленский обратился к украинцам и россиянам