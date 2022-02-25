"Это все напоминает 1941-й год": Зеленский выступил с обращением после взрывов в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к гражданам страны, пишет "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к гражданам страны, пишет "Медуза".
Он призвал Украину продолжать защищаться от российской агрессии. "Только солидарность и решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны все выполняют свои задачи по максимуму", - сказал Зеленский.
По словам президента, Россия рано или поздно должна вступить в диалог с Украиной.
В конце своего выступления Зеленский также обратился к гражданам России.
"Уважаемые граждане Российской Федерации! Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941-й год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - сказал он.
Видео: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Уже сообщалось, что около 4:30 утра в пятницу, 25 февраля, появились сообщения о прозвучавших в Киеве шести взрывах. МВД Украины сделало заявление, что ПВО Украины сбили российский летательный аппарат, который упал в Дарницком районе Киева.