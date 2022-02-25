"Это все напоминает 1941-й год": Зеленский выступил с обращением после взрывов в Киеве

Он призвал Украину продолжать защищаться от российской агрессии. "Только солидарность и решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны все выполняют свои задачи по максимуму", - сказал Зеленский.

По словам президента, Россия рано или поздно должна вступить в диалог с Украиной.

"Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее этот разговор начнется - тем меньше будут потери самой России", - сказал он.

В конце своего выступления Зеленский также обратился к гражданам России.

"Уважаемые граждане Российской Федерации! Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941-й год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - сказал он.

Видео: Зеленский обратился к украинцам и россиянам