ЕС договорился о санкциях "максимального воздействия" против России

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что санкции окажут "максимальное влияние на российскую экономику и политическую элиту".

Саммит ЕС начался в четверг, в день, когда Россия начала открытое вторжение на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите в режиме видеоконференции, заметив, что "не знает, сможет ли поговорить с нами в другой раз", рассказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель.

Глава ЕК заявила, что пакет санкций - второй на этой неделе, введенный ЕС в отношении России, - "нацелен на 70% российского банковского рынка, а также на крупные государственные компании, в том числе в оборонном секторе".

Фон дер Ляйен не упомянула подробностей, но список, составленный Еврокомиссией, предполагал, что санкциям ЕС должны быть подвергнуты два российских частных банка - "Альфа-банк" и банк "Открытие".

В нем также было выдвинуто предложение запретить гражданам России вкладывать более 100 000 евро в банки ЕС или покупать ценные бумаги, деноминированные в евро.

Фон дер Ляйен заявила, что санкции "увеличат стоимость займов для России, поднимут инфляцию и постепенно разрушат промышленную базу России".

В энергетическом секторе санкции включали запрет на экспорт оборудования и технологий, необходимых России для модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов.

Запрет на экспорт самолетов и комплектующих российским авиакомпаниям "приведет к деградации важного сектора российской экономики", заявила Фон дер Ляйен.

По ее словам, будет ограничен и "доступ России к важнейшим технологиям, которые необходимы ей для построения процветающего будущего в таких областях, как полупроводники или современные технологии".

Визовые санкции означают, что российские дипломаты, их аффилированные лица и бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в ЕС.

Новые санкции вступят в силу после того, как будут разработаны правовые документы, которые затем предстоит официально принять министрам иностранных дел государств-членов и опубликовать в Официальном журнале ЕС. Ожидается, что это произойдет в пятницу или субботу.

В обнародованном в четверг итоговом документе саммита говорится, что "эти санкции охватывают финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, экспортный контроль и финансирование, визовую политику, внесение в черный список дополнительных физических лиц и новые критерии включения".

Участники саммита также обсудили усиление политической, экономической и гуманитарной поддержки Украины.