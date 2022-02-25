Пт, 25.02.2022
Политика одной правды, одного мерзавца в значительной мере восемь лет способствовала этой эскалации Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"

Эстония отправит Украине боеприпасы и провиант

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm. Foto Madis Veltman, Postimees ФОТО: Madis Veltman

Канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил на пресс-конференции, что Эстония приняла решение оказать Украине дополнительную военную помощь.

"В первую очередь это около 25 тысяч сухих продуктовых наборов, медицинское и личное снаряжение, например, каски, а также дополнительные боеприпасы - ракеты "Джавелин" и снаряды к зенитным орудиям. Более подробной информацией  делиться нельзя", - добавил Сальм.

Маршрут перевозки и дата отправки не могут быть разглашены по понятным причинам, добавил командующий Разведывательным центром Сил обороны полковник Марго Гросберг.

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