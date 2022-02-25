Эстония отправит Украине боеприпасы и провиант

"В первую очередь это около 25 тысяч сухих продуктовых наборов, медицинское и личное снаряжение, например, каски, а также дополнительные боеприпасы - ракеты "Джавелин" и снаряды к зенитным орудиям. Более подробной информацией делиться нельзя", - добавил Сальм.