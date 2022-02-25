Эстония отправит Украине боеприпасы и провиант
Канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил на пресс-конференции, что Эстония приняла решение оказать Украине дополнительную военную помощь.
Канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил на пресс-конференции, что Эстония приняла решение оказать Украине дополнительную военную помощь.
"В первую очередь это около 25 тысяч сухих продуктовых наборов, медицинское и личное снаряжение, например, каски, а также дополнительные боеприпасы - ракеты "Джавелин" и снаряды к зенитным орудиям. Более подробной информацией делиться нельзя", - добавил Сальм.
Маршрут перевозки и дата отправки не могут быть разглашены по понятным причинам, добавил командующий Разведывательным центром Сил обороны полковник Марго Гросберг.