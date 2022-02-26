Сб, 26.02.2022
"Я думаю, что Путин хочет быстро пройти через Украины - к вам, в страны Балтии Лидия, жительница Киева
Лидия, жительница Киева

Видео ⟩ В Киеве ракеты попали в многоэтажку. Подробности

ФОТО: @SvobodaRadio

Утром в субботу в 18-этажный жилой дом на проспекте Лобановского в киевском районе Жуляны попали две ракеты. Происходит эвакуация.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что, по предварительной информации, в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве никто не погиб.

Сначала поступила информации о попадании одной ракеты, однако затем сообщили и о второй - она попала в нижнюю часть высотного здания.

По информации "Медузы", в районе проспекта Лобановского, где в жилой дом попали ракеты, нет военных объектов.

Представитель президента Украины сообщил, что рядом с пострадавшей высоткой находятся больницы, в том числе роддом.

Близко к дому находится аэропорт "Жуляны". Украинские СМИ ранее предполагали, что удар пытались нанести по аэропорту, а не по многоэтажке. Российские военные пока комментариев не предоставили.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back