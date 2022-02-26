Видео ⟩ В Киеве ракеты попали в многоэтажку. Подробности
Утром в субботу в 18-этажный жилой дом на проспекте Лобановского в киевском районе Жуляны попали две ракеты. Происходит эвакуация.
Утром в субботу в 18-этажный жилой дом на проспекте Лобановского в киевском районе Жуляны попали две ракеты. Происходит эвакуация.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что, по предварительной информации, в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве никто не погиб.
По информации "Медузы", в районе проспекта Лобановского, где в жилой дом попали ракеты, нет военных объектов.
Представитель президента Украины сообщил, что рядом с пострадавшей высоткой находятся больницы, в том числе роддом.
Киев, Жуляны pic.twitter.com/zxKGrWhQfn— IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 26, 2022
Близко к дому находится аэропорт "Жуляны". Украинские СМИ ранее предполагали, что удар пытались нанести по аэропорту, а не по многоэтажке. Российские военные пока комментариев не предоставили.
Денацификация,киев pic.twitter.com/rPHjhBNT7O— DUKE (@ivadim2015) February 26, 2022