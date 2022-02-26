Видео ⟩ В Киеве ракеты попали в многоэтажку. Подробности

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что, по предварительной информации, в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве никто не погиб.

Сначала поступила информации о попадании одной ракеты, однако затем сообщили и о второй - она попала в нижнюю часть высотного здания.

По информации "Медузы", в районе проспекта Лобановского, где в жилой дом попали ракеты, нет военных объектов.

Представитель президента Украины сообщил, что рядом с пострадавшей высоткой находятся больницы, в том числе роддом.