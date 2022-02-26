"Украинская армия не сложит оружие". Обращения Зеленского

"Значит так, я тут, никакое оружие мы не складываем. Будем защищать нашу страну, потому что наше оружие - наша правда, наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы все это будем защищать", - сказал Зеленский.

Ранее издание Washington Post сообщило, что США предлагали эвакуировать Зеленского, но тот отказался. Ранее президент Украины говорил, что РФ обозначила его главной целью, а его семью - "целью номер два".

Напомним, вечером в пятницу Владимир Зеленский заявил, что штурм столицы страны Киева российскими войсками назначен на раннее утро субботы, 26 февраля. Стрельба и взрывы продолжались всю ночь, ракеты попали в многоэтажное жилое здание в столице Украины, однако украинской армии удается удерживать позиции.

Еще одно обращение Зеленского

После полудня Владимир Зеленский выступил с новым обращением:

"Начинаю с хорошей новости: мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Киев и ключевые города вокруг нашей столицы контролируются именно нашей армией.

Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке, мы сломали их замысел. Враг применил [в битве за Киев] все… Оккупанты бьют по жилым кварталам, бьют по энергетическим объектам, у них очень подлая тактика.

Разрушенные артиллерией и ракетами жилые дома - это окончательный аргумент для мира чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие.

Говорю это сейчас максимально откровенно: народ Украины заслужил и имеет право получить членство в ЕС. Это будет ключевым свидетельством нашей поддержки".

По его словам, в каждом украинском городе российские войска получают жесткий отпор. Он призвал возвращаться в страну всех, кто может вернуться и помочь защитить ее. Часть речи Зеленский произнес на русском языке: "Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми.

Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны и мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти, и это очень правильная реакция.