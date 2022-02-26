Виторган с семьей приехал в Юрмалу

Напомним, около 15 лет Эммануил Гедеонович уже живет в Юрмале. Ирина - урожденная юрмальчанка. В Юрмале у знаменитости дом, а потому, когда его видят в городе - это никого не удивляет.

Дом Эммануила Виторгана ФОТО: Apollo

26 февраля на странице актера в Instagram появилась фотография дочери. Под снимком актер поздравлял малышку Этель с днем рождения:

"Этеличка! Наше солнышко, сегодня тебе уже 4 годика! Ты такая взрослая, разумная, со своим характером! Будь, пожалуйста, счастливой!!! Мы с мамой тебя очень любим!".

Спустя какое-то время появилась публикация с просьбой о том, что если кто-то летит сейчас из Москвы в Ригу, то требуется помощь в передаче документов.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей - Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков.