Зеленский: Турция запретила проход российских боевых кораблей через черноморские проливы

Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ за поддержку в борьбе с российским вторжением.

"Запрет захода российских военных кораблей в Черное море, а также значительная военная и гуманитарная помощь Украине сегодня очень важны. Мы никогда этого не забудем", - написал он.

Российская сторона не получала от Анкары никаких уведомлений о закрытии для военных кораблей России черноморских проливов, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Турции.