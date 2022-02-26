Зеленский: Турция запретила проход российских боевых кораблей через черноморские проливы
Владимир Зеленский в своем Instagram заявил, что Турция запретила проход российских боевых кораблей через черноморские проливы.
Владимир Зеленский в своем Instagram заявил, что Турция запретила проход российских боевых кораблей через черноморские проливы.
Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ за поддержку в борьбе с российским вторжением.
"Запрет захода российских военных кораблей в Черное море, а также значительная военная и гуманитарная помощь Украине сегодня очень важны. Мы никогда этого не забудем", - написал он.
Российская сторона не получала от Анкары никаких уведомлений о закрытии для военных кораблей России черноморских проливов, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Турции.
Уже сообщалось, что Украина попросила в четверг Турцию ограничить проход российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.