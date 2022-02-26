Сб, 26.02.2022
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Лидия, жительница Киева
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Зеленский: Турция запретила проход российских боевых кораблей через черноморские проливы

ФОТО: AFP/SCANPIX

Владимир Зеленский в своем Instagram заявил, что Турция запретила проход российских боевых кораблей через черноморские проливы.

Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ за поддержку в борьбе с российским вторжением.

"Запрет захода российских военных кораблей в Черное море, а также значительная военная и гуманитарная помощь Украине сегодня очень важны. Мы никогда этого не забудем", - написал он.

Российская сторона не получала от Анкары никаких уведомлений о закрытии для военных кораблей России черноморских проливов, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Турции.

Уже сообщалось, что Украина попросила в четверг Турцию ограничить проход российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.

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