Вс, 27.02.2022
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Земфира, музыкант

Как общаться с близкими, если ваши взгляды сейчас противоположны?

Объятия. Иллюстративное фото. ФОТО: pixabay.com/

Существует несколько простых техник, которые помогут вашему мозгу переключиться и сфокусироваться в трудной ситуации. Например, во время спора с близкими, когда кажется, что мнения кардинально противоположны, пишет Psyalter.ru.

Следует разобраться, почему у людей с противоположным мнением возникает сильное напряжение и категоричная непримиримость?

Дело в том, что человек судит, основываясь на своих ценностях. Такие споры и конфликты решаются труднее всего. 

Ценности - это наша система координат, которая формируется с детства, в результате жизненного опыта и окружения. Поэтому споры о политике или религии вызывают такие большие конфронтации. Ведь эти ценности у каждого разные. Потому сложно принять тот факт, что кто-то может думать иначе и не соглашаться с вами. Психологи говорят, что это совершенно нормально.

Здесь стоит задуматься о терпимости, толерантности к иному мнению. Ведь достоверной информации нет ни у кого!

На ситуацию, которая сейчас остро обсуждается можно смотреть сразу с двух сторон - политической и человеческой. 

Чувства, которые она вызвала у всех одинаковые: тревожность, напряженность, ощущение беспомощности и неопределенности. 

Специалисты советуют смотреть друг на друга с позиции человек - человек.

Тогда становится гораздо проще. Сделайте фокус на чувствах. Проговорите это. Разделите с ними эти эмоции и поддержите их. 

Чтобы избавиться от тревоги необходимо ее сублимировать. К примеру, заняться спортом, поплакать, покричать и т.д.

1. Признайтесь себе в своих чувствах;

2. Поймите, что есть вещи, которые вы не можете контролировать. Но есть то, что в вашей жизни подвержено контролю;

3. Не забывайте про прогулки и ежедневные дела. Рутинная работа или физический труд могут стать хорошим помощником в этом деле. Займитесь уборкой или перестановкой мебели. 

Есть несколько техник для избавления от тревоги:

1. "Дыхание по квадрату"

Представьте перед собой квадрат. На четыре счета сделайте вдох, как будто поднимаетесь из левого нижнего угла квадрата вверх. На следующие четыре счета — выдох, будто движетесь слева направо по верхней стороне квадрата;

2. Смотрим вокруг и считаем простые предметы

5 круглых, 5 квадратных, 5 зеленых, 5 желтых и т.д.;

3. Концентрируемся на ощущениях

Садимся, чувствуем пол, дышим. Концентрируемся на том, что видим, чувствуем, слышим. 

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