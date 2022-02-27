Как общаться с близкими, если ваши взгляды сейчас противоположны?

Следует разобраться, почему у людей с противоположным мнением возникает сильное напряжение и категоричная непримиримость?

Дело в том, что человек судит, основываясь на своих ценностях. Такие споры и конфликты решаются труднее всего.

Ценности - это наша система координат, которая формируется с детства, в результате жизненного опыта и окружения. Поэтому споры о политике или религии вызывают такие большие конфронтации. Ведь эти ценности у каждого разные. Потому сложно принять тот факт, что кто-то может думать иначе и не соглашаться с вами. Психологи говорят, что это совершенно нормально.

Здесь стоит задуматься о терпимости, толерантности к иному мнению. Ведь достоверной информации нет ни у кого!

На ситуацию, которая сейчас остро обсуждается можно смотреть сразу с двух сторон - политической и человеческой.

Чувства, которые она вызвала у всех одинаковые: тревожность, напряженность, ощущение беспомощности и неопределенности.

Специалисты советуют смотреть друг на друга с позиции человек - человек.

Тогда становится гораздо проще. Сделайте фокус на чувствах. Проговорите это. Разделите с ними эти эмоции и поддержите их.

Чтобы избавиться от тревоги необходимо ее сублимировать. К примеру, заняться спортом, поплакать, покричать и т.д.

1. Признайтесь себе в своих чувствах;

2. Поймите, что есть вещи, которые вы не можете контролировать. Но есть то, что в вашей жизни подвержено контролю;

3. Не забывайте про прогулки и ежедневные дела. Рутинная работа или физический труд могут стать хорошим помощником в этом деле. Займитесь уборкой или перестановкой мебели.

Есть несколько техник для избавления от тревоги:

1. "Дыхание по квадрату"

Представьте перед собой квадрат. На четыре счета сделайте вдох, как будто поднимаетесь из левого нижнего угла квадрата вверх. На следующие четыре счета — выдох, будто движетесь слева направо по верхней стороне квадрата;

2. Смотрим вокруг и считаем простые предметы

5 круглых, 5 квадратных, 5 зеленых, 5 желтых и т.д.;

3. Концентрируемся на ощущениях