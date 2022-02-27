NEPLP запретил показ телеканала РБК в Латвии
Сегодня, 27 февраля, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретранслировать на территории Латвии российский телевизионный канал РБК.
Сегодня, 27 февраля, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретранслировать на территории Латвии российский телевизионный канал РБК.
Как заявил председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято в связи с нарушениями, которые напрямую угрожают национальной безопасности Латвии, и вступает в силу немедленно. Ретрансляция телеканала в Латвии запрещена на три года.
Также Аболиньш сообщил, что понедельник, 28 февраля, могут быть приняты новые решения по блокировке каналов.
В связи с вторжением России на территорию Украины в Латвии уже прекращена трансляция ряда российских пропагандистских каналов.
Ретрансляцию российских телепрограмм прекратили платформа Go3, спутниковое телевидение Home3 и телекоммуникационная компания Baltcom.
TV3 Group прекратило трансляцию не только каналов "ПБК Литва" и "ПБК Эстония", которым NEPLP аннулировал лицензии, но и российских телеканалов "Мир", "СТС", "Охота и рыбалка", RTVi и TVCi. Всем абонентам в странах Балтии оператор подключит международные каналы новостей Euronews, BBC World News и Current Time.
Baltcom в дополнение к запрещенным НСЭСМИ каналам "Беларусь 24", "Россия РТР", "Россия 24", TVCi, "ПБК Эстония", "ПБК Литва" прекратил трансляцию зарегистрированных в России телеканалов "БелРос", "Мир", "Мир 24", "Космический" и "Кто есть кто". Вместо них в пакет телеканалов включены канал "Дождь" и несколько международных новостных телеканалов.
Коммуникационная компания Tet также приняла решение прекратить трансляцию на всех телевизионных платформах тех телеканалов, владельцы или должностные лица которых связаны с правительством России, подвержены международным санкциям или о статусе которых в настоящее время невозможно получить полную информацию.