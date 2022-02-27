NEPLP запретил показ телеканала РБК в Латвии

Как заявил председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято в связи с нарушениями, которые напрямую угрожают национальной безопасности Латвии, и вступает в силу немедленно. Ретрансляция телеканала в Латвии запрещена на три года.

Также Аболиньш сообщил, что понедельник, 28 февраля, могут быть приняты новые решения по блокировке каналов.

В связи с вторжением России на территорию Украины в Латвии уже прекращена трансляция ряда российских пропагандистских каналов.

Ретрансляцию российских телепрограмм прекратили платформа Go3, спутниковое телевидение Home3 и телекоммуникационная компания Baltcom.

TV3 Group прекратило трансляцию не только каналов "ПБК Литва" и "ПБК Эстония", которым NEPLP аннулировал лицензии, но и российских телеканалов "Мир", "СТС", "Охота и рыбалка", RTVi и TVCi. Всем абонентам в странах Балтии оператор подключит международные каналы новостей Euronews, BBC World News и Current Time.

Baltcom в дополнение к запрещенным НСЭСМИ каналам "Беларусь 24", "Россия РТР", "Россия 24", TVCi, "ПБК Эстония", "ПБК Литва" прекратил трансляцию зарегистрированных в России телеканалов "БелРос", "Мир", "Мир 24", "Космический" и "Кто есть кто". Вместо них в пакет телеканалов включены канал "Дождь" и несколько международных новостных телеканалов.