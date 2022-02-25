Tet перестает ретранслировать несколько телеканалов, связанных с Россией

Принятие решения предприятие обосновывает, указывая на "трудный момент для украинского народа и всего европейского общества, когда Россия разворачивает невообразимую агрессию против Украины".

Решение вступает в силу немедленно, и в ночь на субботу, 26 февраля, будет прекращена ретрансляция таких каналов как "ПБК Эстония", "МирTV", "THT", "Пятница International", "THT4 International", "CTC Baltics", "RTVi", "THT Music", "КХЛ", "Авто Плюс", "Наука", "Перец!", "ПБК", "1 +2", "Моя Планета", "Домашний".

Tet объяснил что предприятие выступает за объективное и защищенное информационное пространство, продолжая обеспечивать широкое и разнообразное содержание для разных интересов, как на латышском, так и на английском, русском и других языках.

Жителям, для который более знакомым и подходящим языком является русский, все еще будет доступен широкий выбор телеканалов, например: "8TV", "Дождь", "UATV" (Украина), "Настоящее Время", "Duo 7", "3+", а также каналы с переводом на русский язык - "Fox", "Discovery", "Euronews" и другие.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) сегодня принял решение о приостановке программы "Беларусь 24" в Латвии, а также об отзыве лицензий на ретрансляцию у каналов "ПБК Эстония" и "ПБК Литва".

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что программы "ПБК Эстония" и "ПБК Литва" приостановлены в связи с проверкой совладельца Baltijas mediju alianse Олега Солодова. Аболиньш добавил, что он также получил информацию от ответственных служб, характер которой он не может раскрыть.