Go3, Home3 и Baltcom остановили ретрансляцию российских телеканалов

Представитель TV3 Group Карлис Позняков сообщил агентству LETA, что приостановлены не только каналы "ПБК Литва" и "ПБК Эстония", которым Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) аннулировал разрешения на ретрансляцию, а также все другие производимые в России каналы - "Мир", "CTC", "Ohota&Rybalka", "RTVi" и "TVCi".

По словам Познякова, предприятия оценят, не нарушает ли сотрудничество с упомянутыми каналами правила о применении финансовых санкций к отдельным гражданам, предприятиям и организациям России.

Представитель TV3 Group отметил, что во всех странах Балтии оба оператора каждому абоненту подключат телеканалы международных новостей: "Euronews", "BBC World News" un "Current Time".

Balticom тоже, дополнительно к запрещенным NEPLP телеканалам - "Belarus 24", "Россия РТР", "Россия 24", "TVCi", "ПБК Литва" и "ПБК Эстония" - остановил ретрансляцию зарегистрированных в России телеканалов "BelRos", "Мир", "Мир 24", "Космический" un "Кто есть кто", сообщила представитель предприятия Екатерина Иванова.