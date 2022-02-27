Украина подала иск к России в суд в Гааге
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.
По словам Зеленского, Россия манипулирует термином "геноцид" и этим оправдывает свою агрессию. Киев настаивает - надо экстренно обязать Россию прекратить вторжение.
"Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы просим принять срочное решение, предписывающее России прекратить военные действий прямо сейчас, и ожидаем, что судебный процесс начнется на следующей неделе", - написал Зеленский в Twitter.
Россия начала боевые действия в Украине рано утром 24 февраля по приказу Владимира Путина.