Вс, 27.02.2022
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Артём Липин, журналист RUS TVNET

Украина подала иск к России в суд в Гааге

Гаагский суд. ФОТО: Mike Corder

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

По словам Зеленского, Россия манипулирует термином "геноцид" и этим оправдывает свою агрессию. Киев настаивает - надо экстренно обязать Россию прекратить вторжение.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы просим принять срочное решение, предписывающее России прекратить военные действий прямо сейчас, и ожидаем, что судебный процесс начнется на следующей неделе", - написал Зеленский в Twitter.

Россия начала боевые действия в Украине рано утром 24 февраля по приказу Владимира Путина.

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