В Украине уничтожен самый большой самолет в мире - Ан-225 "Мрия"
Госконцерн "Укроборонпром" выступил с заявлением, что уникальный самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен во время захвата аэропорта Антонов.
Госконцерн "Укроборонпром" выступил с заявлением, что уникальный самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен во время захвата аэропорта Антонов.
Это самый большой и грузоподъемный самолет в мире, который был создан в единственном экземпляре.
Он находился в Гостомеле, где находится аэропорт, на ремонте.
Информацию об этом подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.
Ан-225 "Мрия" совершил свой первый полет в 19988 году. В "Укроборонпроме" отмечают, что самолет можно восстановить, однако это обойдется в три миллиарда долларов, которые, как считают в концерне, должна заплатить Россия.