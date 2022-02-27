Вс, 27.02.2022
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Лидия, жительница Киева

В Украине уничтожен самый большой самолет в мире - Ан-225 "Мрия"

ФОТО: AFP/SCANPIX

Госконцерн "Укроборонпром" выступил с заявлением, что уникальный самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен во время захвата аэропорта Антонов.

Это самый большой и грузоподъемный самолет в мире, который был создан в единственном экземпляре.

Он находился в Гостомеле, где находится аэропорт, на ремонте.

Информацию об этом подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Ан-225 "Мрия" совершил свой первый полет в 19988 году. В "Укроборонпроме" отмечают, что самолет можно восстановить, однако это обойдется в три миллиарда долларов, которые, как считают в концерне, должна заплатить Россия.

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