Пн, 28.02.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины
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Жителям Латвии разрешили воевать на стороне Украины

ФОТО: Reuters/ScanPix

На внеочередном заседании в понедельник Сейм в срочном порядке поддержал поправки к закону о национальной безопасности, позволяющие жителям Латвии воевать на стороне Украины в качестве добровольцев.

Поправки к закону концептуально одобрила комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в воскресенье вечером. Ожидается, что они вступят в силу на следующий день после провозглашения.

Те, кто начнет службу в Украине, должны будут немедленно зарегистрироваться в подразделении учета резерва Национальных вооруженных сил, предусматривают поправки.

В настоящее время закон запрещает гражданину Латвии служить в вооруженных силах, внутренней армии, военной организации, службе разведки или безопасности, полиции или судебных службах иностранного государства или другого субъекта международного права.

Исключения делаются для службы в структурах ЕС, государств-членов ЕС, НАТО и некоторых других международных организаций.

Сейм в понедельник также поддержал необходимые поправки к закону о гражданстве.

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