Жителям Латвии разрешили воевать на стороне Украины

Поправки к закону концептуально одобрила комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в воскресенье вечером. Ожидается, что они вступят в силу на следующий день после провозглашения.

Те, кто начнет службу в Украине, должны будут немедленно зарегистрироваться в подразделении учета резерва Национальных вооруженных сил, предусматривают поправки.

В настоящее время закон запрещает гражданину Латвии служить в вооруженных силах, внутренней армии, военной организации, службе разведки или безопасности, полиции или судебных службах иностранного государства или другого субъекта международного права.

Исключения делаются для службы в структурах ЕС, государств-членов ЕС, НАТО и некоторых других международных организаций.