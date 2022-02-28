Эвакуационным рейсом из Львова в Ригу прибудут более 30 человек

Он добавил, что люди, решившие ехать в Латвию на собственном транспорте, часто останавливаются во Львове, где МИД предоставляет консульские услуги, чтобы отдохнуть и двинуться дальше. Поскольку у жителей Латвии есть возможность переночевать в хостеле Sakura, люди пользуются этим.

Бекерис сказал, что первые два эвакуационных рейса успешно прибыли в Ригу в воскресенье.

Если какой-либо житель Латвии не сможет самостоятельно покинуть территорию Украины, МИД предлагает немедленно связаться с министерством по телефону 26337711 или выехать во Львов, где МИД оказывает консульскую помощь.

За трое суток в Латвию въехало 263 гражданина Украины

За последние три дня в Латвию въехали 263 гражданина Украины, выдано 12 виз и получено два заявления о предоставлении убежища, сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Латвии.

Многие не нуждаются в помощи, потому что остаются у родственников или друзей.

В воскресенье парламентский секретарь МВД Мартиньш Штейнс принял участие в чрезвычайном заседании совета министров юстиции и внутренних дел Европейского cоюза (ЕС) по ситуации на Украине и помощи, оказываемой государствами-членами.

Во время встречи Штейнс проинформировал своих европейских коллег о текущей поддержке Латвией Украины и ее народа. 24 февраля правительство Латвии утвердило план действий МВД на случай массового прибытия лиц с Украины в Латвию.

План запущен и работает, и Латвия уже принимает первых беженцев.

Парламентский секретарь также высоко оценил сотрудничество с неправительственным сектором, который помогает в работе по информированию, координации, привлечению волонтеров, сбору средств и других мероприятиях.

В ближайшие дни МВД планирует направить в правительство на утверждение специальный закон, который позволит украинцам, спасающимся от конфликта и въезжающим по этой причине в Латвию, получить право на трудоустройство, тем самым обеспечив их жизненно важными экономическими потребности.