Видео ⟩ На чьей стороне Пугачева? Комментарий Троицкого

По поводу Николая Баскова:

"Николай Басков совершенно ничтожный артист [...]. Никто не воспринимает его как серьезного артиста. Басков - артист непопулярный. Он просто все время на телеэкране. Потому что его телеэфир "надувает" [...].

Басков - он вообще никто, у него хитов нет [...]. Никакого авторитета у него нет. И поддержка Баскова Путину не дает вообще ничего, а вот Николаю Баскову поддержка Путина может стоить всей карьеры", - заметил Троицкий.

Рок-журналист подчеркнул, что музыкантам важно высказываться, потому что у них тогда будет чистая совесть. Практическая польза тоже может быть, но тогда надо, чтобы объединились не только те артисты, чью гражданскую позицию мы знаем, но и те, кто обычно молчит.

"Огромное большинство артистов, они не то чтобы люди смелые и совестливые, не подлецы и х****ы, они просто молчат", - заметил он.

Троицкий указал, что Максим Галкин высказался в соцсетях довольно четко, а вот его супруга Алла Пугачева молчит. Он считает, что если бы Примадонна сказала бы свое слово, то это бы произвело впечатление. Он уверен, что если все артисты, у которых есть честь, совесть и чувство собственного достоинства, объединятся и выскажутся, это произведет впечатление на общество. Потому что народ в России сейчас раздроблен.

"Она умная и абсолютно нормальная женщина. Что она думает по этому поводу, я не сомневаюсь. Я с ней не говорил [...].

Но у меня нет малейших сомнений в том, какую позицию она занимает. Тем более что ее любимый муж Максим Галкин на этот счет уже недвусмысленно высказался. Но сама она заявлений публичных не делает. Я считаю, что зря [...]. Некоторые голоса имеют особое значение", - сказал Артемий Троицкий.