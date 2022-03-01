Видео ⟩ "Остановитесь!": Лайма Вайкуле записала видеообращение

"Я сегодня звонила своему музыканту. Он находится в Киеве. Это было темное помещение - бомбоубежище. С ним были дети. Я предложила ему всяческую помощь. Я сказала, что я могу для тебя сделать, я все для тебя сделаю. Он ответил: "Лайма вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти. Нет войне! Нет смертям! Остановитесь! Я вас умоляю!" - сказала Вайкуле.