Видео ⟩ "Остановитесь!": Лайма Вайкуле записала видеообращение
Латвийская певица Лайма Вайкуле вышла на связь с подписчиками. Она рассказала, что звонила своему музыканту, который находится в Киеве.
Латвийская певица Лайма Вайкуле вышла на связь с подписчиками. Она рассказала, что звонила своему музыканту, который находится в Киеве.
"Я сегодня звонила своему музыканту. Он находится в Киеве. Это было темное помещение - бомбоубежище. С ним были дети. Я предложила ему всяческую помощь. Я сказала, что я могу для тебя сделать, я все для тебя сделаю. Он ответил: "Лайма вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти. Нет войне! Нет смертям! Остановитесь! Я вас умоляю!" - сказала Вайкуле.
Судя по геолокации, которая стоит в Instagram, артистка сейчас находится в Лос-Анджелесе.
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