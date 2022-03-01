Мнение из Эстонии: Мы должны поддерживать наших русских как никогда раньше

По словам Похлака, футболисты с русской фамилией нашей нынешней сборной - настоящие эстонские мальчишки. Антонов (член сборной) - такой же эстонец, как Букайо Сака — англичанин, родившийся в Лондоне в нигерийской семье, который учился и работал в Лондоне. Учитывая пришпоренное национализмом прошлое Похлака, это красноречивое заявление, в котором нельзя сомневаться. Не то чтобы феномен проэстонских русских стал для меня неожиданностью, но в любом случае было приятно это услышать.

Однако необоснованное жестокое нападение со стороны России было не единственным вторжением на прошлой неделе. Украинские флаги также произвели большое вторжение в социальные сети, они начали украшать аватарки большинства моих (и, наверное, всех) друзей в Facebook. Нашлись и скептики, которые заявили, что хэштеги или смена аватарки ничего не изменит, а нужно "что-то делать по-настоящему", но, дорогие друзья, даже такая мелочь что-то меняет.

Это посылает сигнал прокремлевским интернет-троллям, которые намеренно культивируют разногласия в обществе по разным вопросам - будь то антигосударственная позиция под маской (!) противников ограничений или прямое или косвенное оправдывание Путина - это посылает сигнал о том, что их агональные попытки остаются гласом вопиющего в пустыне, который слышат лишь немногие легковерные или используют те, кто обратил ситуацию на руку своему бизнесу. Тот факт, что мало кто участвует в движении оппозиции, подтверждается демонстрацией в поддержку Украины на площади Вабадузе, где, чтобы выразить единство народа и солидарность с чужой для нас страной, собралось гораздо больше людей.

В лавине флагов в соцсетях самые трогательные посты были опубликованы именно русскими из моего окружения. Ведущие нормальную, хорошую жизнь в Эстонии русские, так же как и весь остальной мир, убеждены, что в прогрессивном обществе, сложившемся в XXI веке, не должно быть места военным конфликтам. Сегодня эволюция должна была уйти дальше от того этапа развития, когда война или процесс, практической целью которого является убийство людей, воспринимались как вариант решения проблемы.

В свете желто-голубых флагов меня особенно обеспокоила деятельность людей, от которых я ожидал другого мышления или хотя бы молчания. С некоторыми из них я яростно спорил о Путине, которого они не стремились называть диктатором, несмотря на то, что он правит уже третье десятилетие и искоренил оппозицию. Как чуткий человек, я уже тогда пытался понять их точку зрения, потому что, как говорится в легендарном твите президента Тоомаса Хендрика Ильвеса: "С Эстонией такие дела, что если я сам ее критикую, то это ок, а если это делает кто-то другой, то oibljaaa raisk". Вероятно, так же обстоит дело и с другими народами.