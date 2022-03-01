Вт, 1.03.2022
Не хочется стыдиться, что во мне есть русская кровь, и чтобы своего происхождения стыдились мои русские друзья. Екатерина Певнева, журналист
Екатерина Певнева, журналист

Мнение из Эстонии: Мы должны поддерживать наших русских как никогда раньше

  • Подавляющее большинство наших русскоязычных против путинской агрессии
  • Сегодня открылись глаза даже у тех, кто оправдывал Путина раньше
  • Интеграция русских должна происходить через поддержку, а не принуждение
Руководитель агентства Sweep. и журналист-фрилансер Оливер Ломп ФОТО: KRÕÕT TARKMEEL

Министр юстиции Марис Лаури как с языка сняла, когда призвала эстонский народ различать русских и Путина, пишет руководитель агентства Sweep и журналист-фрилансер Оливер Ломп. Я призываю абсолютно всех эстонцев к тому, чтобы мы среди русских отличали наших братьев от тибл*, пишет Оливер Ломп в Rus.Postimees.

*Ти́бла - в разговорном эстонском языке презрительное прозвище представителей русскоязычного населения Эстонии. Согласно некоторым источникам, слово употребляется преимущественно в отношении людей, не доверяющих эстонскому государству, "понаехавшего быдла". Википедия

Поскольку в результате российского вторжения в Украину менее чем в тысяче километров от нас уже пролилось слишком много крови, вместо трех капель своей крови к этой статье я добавлю несколько важных для сегодняшнего общества мыслей в дополнение к мыслям Марис Лаури.

Когда четыре года назад я был редактором документального фильма "Константин Васильев" ("Kastist väljas"), в котором рассказывалось о Константине Васильеве, одном из лучших игроков эстонского футбола всех времен, то запомнил одну мысль, прозвучавшую в разговоре с президентом Эстонского футбольного союза Айваром Похлаком, которая, однако, не вошла в фильм. Темой была лояльность футболистов сборной Эстонии с русскими именами, чтобы представлять сборную.

Идея Похлака в общих чертах звучала следующим образом. В первые годы восстановления независимости футболисты с русскими именами были в основном против Эстонии, и, хотя их мастерство позволяло, им отказывали в возможности представлять сборную. Шли годы, жизнь в Эстонии развивалась, и следующее поколение увидело возможность продвинуться по карьерной лестнице. Принципиальных возражений уже ни у кого не было.

По словам Похлака, футболисты с русской фамилией нашей нынешней сборной - настоящие эстонские мальчишки. Антонов (член сборной) - такой же эстонец, как Букайо Сака — англичанин, родившийся в Лондоне в нигерийской семье, который учился и работал в Лондоне. Учитывая пришпоренное национализмом прошлое Похлака, это красноречивое заявление, в котором нельзя сомневаться. Не то чтобы феномен проэстонских русских стал для меня неожиданностью, но в любом случае было приятно это услышать.

Однако необоснованное жестокое нападение со стороны России было не единственным вторжением на прошлой неделе. Украинские флаги также произвели большое вторжение в социальные сети, они начали украшать аватарки большинства моих (и, наверное, всех) друзей в Facebook. Нашлись и скептики, которые заявили, что хэштеги или смена аватарки ничего не изменит, а нужно "что-то делать по-настоящему", но, дорогие друзья, даже такая мелочь что-то меняет.

Это посылает сигнал прокремлевским интернет-троллям, которые намеренно культивируют разногласия в обществе по разным вопросам - будь то антигосударственная позиция под маской (!) противников ограничений или прямое или косвенное оправдывание Путина - это посылает сигнал о том, что их агональные попытки остаются гласом вопиющего в пустыне, который слышат лишь немногие легковерные или используют те, кто обратил ситуацию на руку своему бизнесу. Тот факт, что мало кто участвует в движении оппозиции, подтверждается демонстрацией в поддержку Украины на площади Вабадузе, где, чтобы выразить единство народа и солидарность с чужой для нас страной, собралось гораздо больше людей.

В лавине флагов в соцсетях самые трогательные посты были опубликованы именно русскими из моего окружения. Ведущие нормальную, хорошую жизнь в Эстонии русские, так же как и весь остальной мир, убеждены, что в прогрессивном обществе, сложившемся в XXI веке, не должно быть места военным конфликтам. Сегодня эволюция должна была уйти дальше от того этапа развития, когда война или процесс, практической целью которого является убийство людей, воспринимались как вариант решения проблемы.

В свете желто-голубых флагов меня особенно обеспокоила деятельность людей, от которых я ожидал другого мышления или хотя бы молчания. С некоторыми из них я яростно спорил о Путине, которого они не стремились называть диктатором, несмотря на то, что он правит уже третье десятилетие и искоренил оппозицию. Как чуткий человек, я уже тогда пытался понять их точку зрения, потому что, как говорится в легендарном твите президента Тоомаса Хендрика Ильвеса: "С Эстонией такие дела, что если я сам ее критикую, то это ок, а если  это делает кто-то другой, то oibljaaa raisk". Вероятно, так же обстоит дело и с другими народами.

Однако cегодня открылись глаза даже у тех, кто раньше оправдывал Путина, чему я чрезвычайно рад. Ни один нормальный русский, не имеющий прямого интереса к игре, не может поддерживать деятельность диктатора, которым движет комплекс, стимулируемый эгоцентризмом. 

Однако в порядке реплики нельзя не отметить, что и у нас живут амбалы, почитающие силу как ценность и пропагандирующие поддержку Путина в социальных сетях. Слишком часто их отличительные знаки - обмен фотками BMW (так-то отличная машина) и видеороликами о боксе (так-то отличный вид СПОРТА, которым я и сам занимаюсь несколько раз в неделю, и мой тренер еще говорит, некоторые клубы учат не спорту, а насилию), что весьма красноречиво обрисовывает узость их интересов и зашоренность мышления.

У нас, "коренных эстонцев" - хотя учитывая нашу историю, я не совсем уверен, что такое явление существует - есть моральный долг поддерживать наших добрых русских соотечественников. Тех русских, которые иногда держат кулачки на спортивных соревнованиях за спортсменов родины своих предков (почему бы и нет?), иногда кричат ​​"Россия, Россия", что у некоторых эстонцев может вызвать аллергическую реакцию, но которые любят маленькую соседку России, где живет всего 1,3 миллиона человек, и где они стараются прожить свою жизнь как можно комфортнее. Я призываю абсолютно всех эстонцев к тому, чтобы мы среди русских отличали наших братьев от тибл. Интеграция нормальных русских людей, которая также имеет решающее значение для нашей безопасности, безусловно, должна осуществляться через поддержку, а не через принуждение. Они должны чувствовать, что они свои в Эстонии. 

В сегодняшней ситуации торговые сети поступают правомерно, что игнорируют импортируемые из России продукты, потому что любой отказ от покупки, капля за каплей, подрывает путинский режим в России. Тем не менее, покупка продуктов или услуг у предприятий, принадлежащих эстонским русским, более чем приветствуется. Чем лучше им здесь будет и чем больше поддержки они ощутят, тем больше они будут любить нашу добрую и процветающую страну. Давайте различать русских и тибл!

Простите "мой французский" за выражение tibla, но мой прадедушка-француз умер ровно сто лет назад, вскоре после разразившейся в России Красной революции, которая опиралась на необразованных плебеев. Она напрямую повлияла на ход его жизни, и язык моего предка немного заржавел.

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