Вт, 1.03.2022
Не хочется стыдиться, что во мне есть русская кровь, и чтобы своего происхождения стыдились мои русские друзья. Екатерина Певнева, журналист
Екатерина Певнева, журналист

Обстрелы в Харькове: у здания областной администрации прогремел мощный взрыв

Здание обладминистрации Харькова ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Утром во вторник, 1 марта, в центра Харькова произошел мощный взрыв: по информации СМИ, рядом со зданием областной администрации взорвалась ракета.

Как отмечает "Медуза", взрыв произошел на площади Свободы - самой большой площади Харькова, недалеко от здания областной администрации.

В момент взрыва на перекрестке находились люди и автомобили.

Позднее Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в результате обстрела здания Харьковской обладминистрации пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Число погибших уточняется.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что "сегодня враг начал обстрелы центра города и жилых массивов из систем "Град", а также крылатыми ракетами".

Официального подтверждения того, что это была именно крылатая ракета, пока нет, сообщает Русская служба ВВС.

Глава Харьковской администрации записал свое видео в каске и бронежилете.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back