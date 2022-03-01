Обстрелы в Харькове: у здания областной администрации прогремел мощный взрыв
Утром во вторник, 1 марта, в центра Харькова произошел мощный взрыв: по информации СМИ, рядом со зданием областной администрации взорвалась ракета.
Утром во вторник, 1 марта, в центра Харькова произошел мощный взрыв: по информации СМИ, рядом со зданием областной администрации взорвалась ракета.
Как отмечает "Медуза", взрыв произошел на площади Свободы - самой большой площади Харькова, недалеко от здания областной администрации.
В момент взрыва на перекрестке находились люди и автомобили.
Позднее Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в результате обстрела здания Харьковской обладминистрации пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Число погибших уточняется.
В соцсетях опубликовали видео взрыва в центре Харькова. pic.twitter.com/mtweaVm1wu— bbcrussian (@bbcrussian) March 1, 2022
GUERRA 🇺🇦🇷🇺AHORA— Urgente24 (@InfoWar24) March 1, 2022
Todavía Kharkiv. Plaza destruida. Foto de la ventana de un edificio civil.
Ещё Харьков. Разрушенная площадь. Фото из окна гражданского здания. pic.twitter.com/2Pjlgr1kbJ
#Харьков pic.twitter.com/IDobHvZSxQ— Yuri Chevordov (@chevordov) March 1, 2022
Сад Шевченко и Центральный рынок. Да, это вот все за одно утро. Даже за несколько минут #kharkiv #харьков #нетвойне pic.twitter.com/fv2aCFyY8d— Рита_Скиттер (@Rita_Scitter) March 1, 2022
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что "сегодня враг начал обстрелы центра города и жилых массивов из систем "Град", а также крылатыми ракетами".
Официального подтверждения того, что это была именно крылатая ракета, пока нет, сообщает Русская служба ВВС.
Глава Харьковской администрации записал свое видео в каске и бронежилете.