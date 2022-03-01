Как сохранить спокойствие в кризисной ситуации

"Это нормально - думать об этих проблемах в этой ненормальной ситуации.

Бояться войны и смерти - это нормально, и этот страх часто заставляет нас переоценивать наши приоритеты и уделять время размышлениям о том, на что до сих пор не хватало времени", - указывает специалист.

Печаль

"Я помню лекции моего профессора Прашко, когда он говорил, что грусть сопровождается таким гормоном, как окситоцин. Он играет важную роль в иммунитете и социальных отношениях. Это заставляет нас искать других людей, чтобы пережить потерю. Чтобы разделить горе и уменьшить его. А также

нормально плакать, когда видишь новости из Украины, и не только с картинками взрывов,

- говорит Мария Абелтиня. - Если у нас есть эмпатия, мы не можем без слез читать о том, что происходит: молодые мамы плачут о новорожденных в метро, ​​владельцы животных - о кошках и собаках, бегущих в приюты, о детях, женщинах, мужчинах, которые теперь лицом к лицу со смертью. И эта грусть и сопереживание заставляют задуматься о том, как помочь, как разместить беженцев, куда можно перечислить деньги гуманитарным организациям или армии. Это заставляет нас еще раз обнять своих любимых, близких, родных".

Гнев

Психолог объясняет, что гнев на самом деле играет роль сторожевого пса: "Они лают, когда кому-то кажется, что мы пересекаем границы. Они действительно активируют нас, чтобы защитить себя. И заставляют снова действовать - думать о вступлении в Земессардзе, не умалчивать о своих взглядах, выходить на пикеты, призывать правительство принять меры по введению санкций и так далее". Она уточняет, что

гнев - это не то же самое, что агрессия: "Агрессия - это недопустимое поведение. Гнев - это всего лишь эмоция, которую мы можем выразить цивилизованно".

Как сохранить покой

Гнев, грусть и страх - эти эмоции нормальны во время кризиса и могут начать мешать нормальному поведению только в том случае, если их интенсивность станет такой, что мы больше не сможем этого выносить и нас "выбьет". Психологи часто называют это окном толерантности. "Я хотела бы назвать это коридором толерантности, который показывает, как сильные эмоции поддерживают нас, но вызывают панику или, наоборот, абсолютный застой или ощущение нереальности. Между этими двумя берегами эмоции выполняют свою функцию, даже когда они нам не нравятся. И у каждого человека ширина этого коридора толерантности разная. Один может выдержать большую интенсивность, другой - нет. Мы разные.

Если вы чувствуете, что границы достигнуты и вы больше не в силах действовать - не можете спать, думать, заниматься повседневными делами, "срываетесь", снимаете напряжение, нападая на близких, - то стоит задуматься об успокоении эмоций", - говорит специалист.

Она объясняет, что самые простые вещи в жизни могут помочь сохранять спокойствие в кризисной ситуации:

Прогулка;

Физическая активность;

Разговор с людьми, которые поддерживают;

Лимит на чтение новостей;

Нормальный суточный режим.

Для управления эмоциями подойдут упражнения:

Дыхательные упражнения;

Практика расслабления мускул (например, Jacobson progressive muscle relaxation);

Практика осознанности. "Мне нравится упражнение, когда мы выходим из головы и сознательно замечаем пять вещей глазами, затем пять вещей слышим, к следующим пяти - прикасаемся. Что я чувствую прямо сейчас, какие запахи, прикосновения?".

Если все вышеперечисленные рекомендации не работают, Мария Абелтиня рекомендует обратиться за профессиональной помощью: "Мы помним, что условия кризиса могут привести к старым психическим заболеваниям, различным тревожным расстройствам, депрессии и т. д. Поэтому, например, в Skalbes (Кризисный центр Skalbes) есть круглосуточная линия поддержки для взрослых, на которую не стыдно звонить даже ночью!".