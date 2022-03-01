Павлютс: пик Covid-заболеваемости пройден
Скорее всего, пик заболеваемости Covid-19 в Латвии уже пройден, но пока нельзя сказать это наверняка, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник.
Скорее всего, пик заболеваемости Covid-19 в Латвии уже пройден, но пока нельзя сказать это наверняка, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник.
Министр отметил, что количество больничных, выданных семейными врачами, уменьшилось, меньше стало и количество случаев острых респираторных заболеваний. Однако на прошлой неделе меньше было и тестов, поэтому с уверенностью об этом говорить нельзя.
По словам министра, мониторинг сточных вод для определения распространенности Covid-19 является убедительным показателем того, что высшая точка заболеваемости пройдена.
Как сообщалось, число случаев Covid-19, зарегистрированных за восьмую неделю этого года, снизилось на 5,6%, составив в среднем 9080 случаев в день.