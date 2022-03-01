Перед войной "яхту Путина" эвакуировали из Гамбурга. Теперь известно, кому она может принадлежать

"Я бы с радостью сама узнала, для кого "Севмаш" строил эту яхту. С нами имел дело только представитель заказчика, а кто заказчик, мы не знаем", - отвечала представительница "Севмаша" на вопросы СМИ.

А потом яхту часто стали замечать в Сочи, где любит отдыхать российский президент и его окружение: она даже есть в списке судов, которым местный порт оказывает агентские услуги. В 2018 году российское издание "Собеседник" проанализировало данные о передвижениях яхты и нашло совпадения: 15 сентября 2016 года Владимир Путин отправился в Керчь на заседание президиума Госсовета, туда же из Сочи отправилась и яхта. И тем не менее этого недостаточно для того, чтобы хотя бы даже с оговорками связать ее с президентом России.

Однако благодаря истории с отплытием судна на фоне обострения отношений между Россией и Западом медиа вновь обратили на нее внимание - и это раскрыло собственника судна.

На какую компанию зарегистрирована яхта

Осенью 2021 года Graceful прибыла в Гамбург на верфь Blohm and Voss на модернизацию - в частности, работы планировалось провести в носовой и надпалубной части.

яхта ФОТО: BBC

Однако в начале февраля яхта покинула Гамбург - не дожидаясь окончания всех работ. "По плану их должны были закончить не раньше апреля", - рассказал Би-би-си собеседник, имевший отношение к ремонту.

"Понятно, что указание немедленно покинуть верфь поступило от собственника", - говорит свидетель отплытия яхты. По его данным, окончание ремонта было вообще запланировано на конец мая.

Спустя несколько дней ее засняли на входе в Калининградский залив, где она сейчас и находится, следует из данных сайта Marinetraffic, отслеживающего движения судов.

Благодаря этому теперь можно узнать, кому именно принадлежит яхта, которая на стадии строительства была записана на офшор с Багамских островов. Согласно информации на сайте "Администрации морских портов Балтийского моря", ее собственник - некое АО "Аргумент".

Телеграм-канал "Можем объяснить" нашел такую же информацию о владельце яхты и в базе судовых станций Международного союза электросвязи ООН: туда подают данные все суда, на которых стоит система глобальной морской системы связи при бедствии.

В России есть три компании с таким названием и такой формой собственности. Две - московские - без следов активной деятельности. Третья - из Геленджика - напрямую связана с проектом так называемого "Дворца Путина": роскошного комплекса рядом с селом Прасковеевка под Геленджиком, который был построен втайне от всех якобы для президента России.

В январе 2021 году команда Алексея Навального выпустила большое расследование, посвященное "дворцу Путина". "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - прокомментировал расследование тогда сам президент.