Байден: США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России

Россия пока не заявляла, как она собирается реагировать на запрет США.

Сегодня президент США Джо Байден выступает с обращением к Конгрессу "О положении страны" (State of the Union).

Как сообщил CNN глава администрации Байдена Рон Клейн, в своей речи президент расскажет, в числе прочего, о дальнейших санкциях в отношении "российских олигархов" и предоставлении гуманитарной и военной помощи Украине, пишет "Медуза".

Как сообщалось, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что Европейский союз закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран мира, в том числе Латвии.