Байден: США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России
Джо Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России, пишет "Медуза".
Джо Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России, пишет "Медуза".
Сегодня президент США Джо Байден выступает с обращением к Конгрессу "О положении страны" (State of the Union).
Как сообщил CNN глава администрации Байдена Рон Клейн, в своей речи президент расскажет, в числе прочего, о дальнейших санкциях в отношении "российских олигархов" и предоставлении гуманитарной и военной помощи Украине, пишет "Медуза".
Как сообщалось, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что Европейский союз закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран мира, в том числе Латвии.
Латвийская авиакомпания airBaltic из-за повышенного риска и ограничений отменила рейсы в Россию до конца мая 2022 года.