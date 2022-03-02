Ср, 2.03.2022
Если на этой неделе война продолжится, а Киев не будет взят, то экономические санкции могут стать еще жестче и удар по российской экономике может быть сокрушительным. Оярс Скудра, политолог
Оярс Скудра, политолог
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  • "Каждый новый день - это новые смерти": Агутин и Варум призвали остановить войну на Украине

"Каждый новый день - это новые смерти": Агутин и Варум призвали остановить войну на Украине

ФОТО: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Российский музыкант и певец Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум эмоционально обратились в соцсетях с призывом остановить войну. 

"6 дней полного оцепенения. 6 дней страха и растерянности. 6 дней ужаса и трагедии. Видит Бог, я всегда был патриотом своей страны. Был в прошлом, есть в настоящем и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины, с украинцами в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Все это в прошлом.

Я не требую, ибо кому нужны мои требования. Я МОЛЮ - ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ! Договоритесь! Каждый новый день - это новые смерти наших ребят, украинских граждан, миллионы поломанных судеб с той и с другой стороны, их боль, обида, страх и унижение.

Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно", - написал Леонид Агутин

Его супруга Анжелика Варум обратилась в соцсетях сразу на двух языках. Певица отметила, что любой здравомыслящий человек будет против и она не хочет, чтобы ее дети использовались как "пушечное мясо". 

"Я долго молчала. Я уже вышла из оголтелого возраста, когда можно орать на весь мир, что я против войны, зарабатывая баллы на сложившейся чудовищной ситуации и пользуясь одобрением большинства.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что против. Но я обязана анализировать, хотя бы для того, чтобы мои дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике", - заявила артистка.

Она подчеркнула, что думала, что истории о войне не позволят этому повториться, но оно повторилось. Теперь все стремительно движутся в ад:

"Мне казалось, что уроки истории, все книги, написанные о войне и о ее предпосылках, никогда больше не позволят нам наступить на эти грабли. Ан нет! Все, оказывается, возможно!

Вне зависимости от исхода текущих событий мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если, конечно, выживут… Большое видится на расстоянии… Мои соболезнования семьям погибших".

Анжелика Варум потребовала от лидеров обеих стран незамедлительно сесть за следующий раунд переговоров! Без посредников, потому что это "наше дело". Комментарии к посту певица отключила. 

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