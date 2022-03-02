"Каждый новый день - это новые смерти": Агутин и Варум призвали остановить войну на Украине
Российский музыкант и певец Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум эмоционально обратились в соцсетях с призывом остановить войну.
Российский музыкант и певец Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум эмоционально обратились в соцсетях с призывом остановить войну.
"6 дней полного оцепенения. 6 дней страха и растерянности. 6 дней ужаса и трагедии. Видит Бог, я всегда был патриотом своей страны. Был в прошлом, есть в настоящем и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины, с украинцами в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Все это в прошлом.
Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно", - написал Леонид Агутин.
Его супруга Анжелика Варум обратилась в соцсетях сразу на двух языках. Певица отметила, что любой здравомыслящий человек будет против и она не хочет, чтобы ее дети использовались как "пушечное мясо".
"Я долго молчала. Я уже вышла из оголтелого возраста, когда можно орать на весь мир, что я против войны, зарабатывая баллы на сложившейся чудовищной ситуации и пользуясь одобрением большинства.
Она подчеркнула, что думала, что истории о войне не позволят этому повториться, но оно повторилось. Теперь все стремительно движутся в ад:
Вне зависимости от исхода текущих событий мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если, конечно, выживут… Большое видится на расстоянии… Мои соболезнования семьям погибших".
Анжелика Варум потребовала от лидеров обеих стран незамедлительно сесть за следующий раунд переговоров! Без посредников, потому что это "наше дело". Комментарии к посту певица отключила.