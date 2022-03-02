"Каждый новый день - это новые смерти": Агутин и Варум призвали остановить войну на Украине

"6 дней полного оцепенения. 6 дней страха и растерянности. 6 дней ужаса и трагедии. Видит Бог, я всегда был патриотом своей страны. Был в прошлом, есть в настоящем и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины, с украинцами в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Все это в прошлом.

Я не требую, ибо кому нужны мои требования. Я МОЛЮ - ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ! Договоритесь! Каждый новый день - это новые смерти наших ребят, украинских граждан, миллионы поломанных судеб с той и с другой стороны, их боль, обида, страх и унижение.

Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно", - написал Леонид Агутин.

Его супруга Анжелика Варум обратилась в соцсетях сразу на двух языках. Певица отметила, что любой здравомыслящий человек будет против и она не хочет, чтобы ее дети использовались как "пушечное мясо".

"Я долго молчала. Я уже вышла из оголтелого возраста, когда можно орать на весь мир, что я против войны, зарабатывая баллы на сложившейся чудовищной ситуации и пользуясь одобрением большинства.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что против. Но я обязана анализировать, хотя бы для того, чтобы мои дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике", - заявила артистка.

Она подчеркнула, что думала, что истории о войне не позволят этому повториться, но оно повторилось. Теперь все стремительно движутся в ад:

"Мне казалось, что уроки истории, все книги, написанные о войне и о ее предпосылках, никогда больше не позволят нам наступить на эти грабли. Ан нет! Все, оказывается, возможно!

Вне зависимости от исхода текущих событий мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если, конечно, выживут… Большое видится на расстоянии… Мои соболезнования семьям погибших".